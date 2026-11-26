Френският актьор Жерар Депардийо ще бъде изправен пред съда по обвинение в изнасилване на актрисата Шарлот Арну, потвърди Апелативният съд в Париж.

Арну, която по онова време е била на 22 години, подава сигнал за предполагаемото изнасилване няколко дни след като посещава дома на актьора в Париж, за да репетират театрална пиеса.

Тя се е отказала от правото си на анонимност, а адвокатката ѝ определи решението на съда от четвъртък като безпрецедентно и заяви, че предстоящият процес ще бъде исторически.

77-годишният Депардийо оспори повдигнатите срещу него две обвинения в изнасилване. В писмо, публикувано във вестник „Фигаро“ през 2023 г., актьорът категорично отхвърли обвиненията на Арну, заявявайки, че „между нас никога не е имало принуда или насилие“.

От върховете на киното до съдебната зала

В продължение на десетилетия Жерар Депардийо е една от водещите фигури във френското и световното кино с ролите си във филми като „Зелена карта“, „Мъжът с желязната маска“ и поредицата за Астерикс. През 1996 г. той е удостоен с Ордена на Почетния легион.

През последните години обаче срещу актьора бяха отправени редица обвинения, свързани с поведението му на снимачната площадка и извън нея, на фона на френската версия на движението #MeToo, известно като Balance ton porc („Разобличи своя свиня“).

През май миналата година Депардийо получи 18-месечна условна присъда, след като беше признат за виновен в сексуално посегателство срещу две жени на снимачна площадка в Париж. Той беше вписан и в регистъра на извършителите на сексуални престъпления и осъден да изплати обезщетения.

Миналата седмица актьорът оттегли жалбата си срещу присъдата и поднесе „искрени извинения“ за поведението си по време на снимките на филма „Зелените капаци“ (Les Volets verts) на режисьора Жан Бекер през 2021 г.

Осем години в очакване на правосъдие

Депардийо е бил приятел на бащата на Шарлот Арну. На 7 август 2018 г. младата актриса посещава дома му, а голяма част от случилото се там е заснета от собствените охранителни камери на актьора.

Първоначално случаят на Арну е прекратен поради недостатъчно доказателства, но след като тя подава жалба като граждански ищец, през лятото на 2020 г. е образувано съдебно разследване.

Пред Апелативния съд в Париж адвокатката ѝ Карин Дюрийо-Диболт определи решението като победа за своята клиентка, за която то е „истинско облекчение“.

Съдът постанови, че Депардийо трябва да бъде съден за случилото се на 7 август 2018 г., но няма да бъде изправен пред съда по второто обвинение за предполагаемо изнасилване шест дни по-късно.

Адвокатът на Депардийо Давид-Оливие Камински заяви пред журналисти, че съдът частично се е произнесъл в полза на неговия клиент.

„Веднага щом получим съдебното решение, ще разгледаме възможността за обжалване пред Касационния съд“, каза той.

Ако бъде признат за виновен, Депардийо може да получи между 15 и 20 години затвор, съобщава Ройтерс.

Ново разследване срещу Депардийо и Мишел Уелбек

Междувременно срещу Жерар Депардийо и известния френски писател Мишел Уелбек се води отделно разследване за предполагаеми престъпления от сексуален характер.

Френските власти потвърдиха разследването миналата седмица след появата на информация за предполагаемо „групово изнасилване“ по време на снимките на филма „Таласо“ през 2018 г.