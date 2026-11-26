Жена в Украйна подала официална жалба срещу съпруга си, защото той говорил на руски език по време на секс. Към сигнала тя приложила видео, което според нея доказвало нарушението.

Случаят е разказан от Олена Ивановска, упълномощена за защита на държавния език в Украйна, в интервю, публикувано на 24 ноември 2026 г.

По думите ѝ съпругът заемал длъжност

в „много сериозна държавна институция“,

но имената му и на съпругата му не са посочени.

Жената изпратила до институцията официално оплакване и приложила „цяла поредица от видеа“ като доказателство, че у дома мъжът преминава на руски език. От разказа на Ивановска става ясно, че записът е бил направен по време на интимен момент между двамата.

„Нашите юристи тогава трябваше учтиво да обяснят на госпожата, че

върху спалнята и семейния живот действието на езиковия закон не се разпростира“,

казва Ивановска.

Тъй като случаят е бил преди Ивановска да заеме длъжността, тя не посочва кога точно е подадена жалбата. Не са съобщени и данни за последвали санкции, проверка или производство срещу съпруга.

Украинският закон за функционирането на украинския език като държавен регулира употребата му в определени обществени сфери, но не се разпростира върху частното общуване.

Това включва семейния живот и разговорите между съпрузи.

Затова жалбата не е довела до глоба или друго наказание. Историята е посочена като един от необичайните сигнали, постъпвали в институцията, която обичайно разглежда оплаквания за езикови нарушения в публична и служебна среда.

Ивановска не уточнява дали съпрузите са останали заедно след случая. Публично известна е единствено съдбата на жалбата: тя е била отхвърлена като непопадаща под действието на езиковия закон.