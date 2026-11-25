Принц Уилям направи важна стъпка в подготовката си за бъдещата роля на британски монарх. На 24 ноември 44-годишният престолонаследник прекрачи за първи път прага на прочутата резиденция на министър-председателя на Великобритания на „Даунинг стрийт“ 10 в Лондон.

Пред емблематичната черна врата го посрещна премиерът Анди Бърнам. Двамата позираха за фотографите, размениха усмивки и ръкостискане, след което се оттеглиха за разговор, продължил около 50 минути.

Посещението е историческо не само за Уилям. Според британските медии това е първата визита на толкова високопоставен представител на кралското семейство в резиденцията от 2012 г., когато покойната кралица Елизабет II се срещна с тогавашния премиер Дейвид Камерън по повод диамантения си юбилей.

Какво обсъдиха принцът и министър-председателят

Срещата не беше протоколна любезност. В официално съобщение от „Даунинг стрийт“ уточниха, че Уилям и Бърнам са разговаряли за някои от най-сериозните предизвикателства пред съвременния свят.

Сред основните теми бяха борбата с бездомността, опазването на околната среда, отбраната, сигурността и отношенията в рамките на Общността на нациите.

Премиерът поздравил принца за успеха на екологичните награди Earthshot Prize, които тази година се проведоха в Мумбай, Индия. Двамата обсъдили и наскоро приключилата климатична конференция на ООН в Турция.

Специално внимание било отделено на начините за предотвратяване на бездомността-кауза, с която и двамата са лично ангажирани.

През 2023 г. принц Уилям създаде инициативата Homewards, чиято цел е да демонстрира, че бездомността може да се превърне в рядко и краткотрайно явление, вместо да бъде постоянно състояние за хиляди хора.

От своя страна Бърнам постави борбата с живота на улицата сред приоритетите си още при встъпването си в длъжност.

Защо срещата е толкова важна

В британската конституционна система монархът трябва да поддържа редовна връзка с министър-председателя, без да се намесва в партийната политика.

Крал Чарлз III провежда ежеседмични аудиенции с премиера, докато престолонаследникът традиционно се среща с ръководителя на правителството приблизително веднъж годишно.

Тези разговори позволяват на бъдещия монарх да опознае работата на държавните институции и да натрупа опит за отговорностите, които един ден ще наследи.

Уилям вече се е срещал с действащи министър-председатели. През януари 2025 г. например разговаря с тогавашния премиер Киър Стармър в двореца Кенсингтън.

Но сегашната визита е първата му официална среща с ръководител на британското правителство в самата резиденция на „Даунинг стрийт“ 10.

С Анди Бърнам двамата също се познават отпреди. Срещали са се през 2023 г., когато Бърнам е кмет на Голям Манчестър, както и по време на държавното посещение на султана на Оман през октомври тази година.

По стъпките на Чарлз и Даяна

Историята на кралското семейство е тясно свързана с емблематичния адрес в центъра на Лондон.

Като принц на Уелс Чарлз посещава резиденцията неведнъж, за да се запознае с работата на правителството. През 1989 г. той и принцеса Даяна са гости на вечеря, организирана от тогавашния премиер Маргарет Тачър.

Кралица Елизабет II също посещава „Даунинг стрийт“ по различни поводи. През 1955 г. тя вечеря с Уинстън Чърчил малко преди оттеглянето му от премиерския пост, а през 1985 г. отбелязва 250-годишнината от превръщането на сградата в официална резиденция на британските премиери.

През 2012 г. Елизабет II присъства на заседание на кабинета на Дейвид Камерън – изключително рядък жест по повод 60-годишнината от възкачването ѝ на престола.

Сегашната визита на Уилям продължава тази традиция, но придава и ново значение на постепенно разширяващите се отговорности на принца.

Само седмица по-рано той и съпругата му Кейт Мидълтън посетиха Индия, където Уилям проведе разговори и с премиера Нарендра Моди по искане на британското правителство.

Връзките с чуждестранни лидери и срещите с министър-председателя са част от подготовката му за деня, в който ще наследи баща си на британския престол.