Унгарският министър-председател Петер Мадяр приветства отварянето на "нова глава" в отношенията между Будапеща и Киев по време на визитата си в Украйна и срещата си с президента Володимир Зеленски. Посещението е насочено към възстановяване на двустранните връзки, сериозно обтегнати по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан.

В рамките на първото си официално посещение в страната, откакто пое властта през май, Мадяр разговаря със Зеленски в Закарпатска област - регион със значително унгарско малцинство, който до края на Първата световна война е бил в пределите на Кралство Унгария.

Двамата държавници участваха в паметна церемония на гробище в областния център Ужгород. "Смятам този ден за исторически момент и за великолепна възможност да отворим нова глава в историята и отношенията между нашите две държави", заяви Петер Мадяр. От своя страна Зеленски изрази задоволство от изграждането на "важни добросъседски отношения с Унгария".

Категорично осъждане на руската агресия

Унгарският премиер, който е консерватор с проевропейски профил, за пореден път осъди остро руската инвазия в Украйна от 2022 г.

"Унгарският народ категорично осъжда тази ужасна руска агресия, тази война, която вече близо пет години се води срещу цивилни и военни и която Русия води срещу една суверенна и свободна европейска държава", подчерта той.

Визитата бе обявена едва сутринта в деня на провеждането ѝ и е първото посещение на унгарски премиер в региона от 2015 г. насам. Програмата на Мадяр предвижда и среща с представители на местната унгарска общност.

Споровете за езиковите права и евроинтеграцията

Преди пристигането си в Украйна Мадяр посочи, че ще настоява Киев да приеме нормативни промени "още тази година или най-късно в началото на следващата", които да гарантират правото на унгарското малцинство да използва майчиния си език в болници, социални домове и на спортни събития.

Първият разговор на четири очи между двамата лидери след победата на Мадяр на парламентарните избори през април се проведе през октомври в Брюксел. Преди него Зеленски подписа закон за разширяване на езиковите права на малцинствата в образованието - ход, който унгарският премиер определи като "първа стъпка към възстановяване на взаимното доверие".

Въпреки положителните сигнали, в отношенията остават нерешени въпроси.

През юни Будапеща вдигна ветото си за старта на преговорите с Киев след договорка за правата на малцинствата, но впоследствие отново блокира процеса с аргумента, че Украйна не изпълнява поетите ангажименти.

През септември Унгария обяви, че ще продължи да приема украински граждани, избягващи военна мобилизация, въпреки общоевропейските решения.

Будапеща отказа да се включи в предложената от Киев нова икономическа инициатива за осем карпатски държави, включваща още Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия и Австрия, като унгарското външно министерство уточни, че страната само "внимателно следи" развитието ѝ.

Напрежението между двете съседки ескалира след 2017 г., когато Украйна въведе украинския като основен език в средното образование в опит да ограничи руското влияние, а правителството на Виктор Орбан запази близки контакти с Москва въпреки членството си в ЕС и НАТО.