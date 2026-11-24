Доброволното изтегляне на украинската армия от Донбас би било равносилно на загуба във войната с Русия. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от РБК-Украйна. Той бе категоричен, че Киев не обсъжда вариант за териториални отстъпки в полза на Москва, тъй като подобен ход не би донесъл реална сигурност на страната.

По време на заседание на Конгреса на местните и регионалните власти държавният глава уточни, че има предвид не принудително отстъпление под натиска на фронта, а политическо решение за доброволно напускане на украински земи. "Аз имам предвид отстъпление не заради бойните действия, а сами да вземем решение и да напуснем своята земя", подчерта Зеленски.

Според него отказът от суверенна територия няма да сложи край на руските амбиции, а напротив - ще провокира нови искания от страна на Кремъл, които никакви международни договорки не биха могли да спрат.

"Никакви гаранции за сигурност никога няма да ви гарантират, че ако сам, по собствена воля, си дал част от държавата си, след това няма да те принудят да дадеш още нещо", заяви украинският президент.

Коментарът на Зеленски идва в момент, в който в публичното пространство и дипломатическите среди активно се обсъждат параметрите на евентуално мирно споразумение, включително хипотези за изтегляне на украинските сили от Донбас.