Българският военен министър Димитър Стоянов и турският посланик у нас Мехмет Саит Уянък са обсъдили възможността за сътрудничество във военната сфера и отбранителната индустрия.

По време на разговорите Стоянов е изтъкнал напредъка на турската отбранителна индустрия и е споделил, че България би се възползвала от този опит чрез привличане на турски отбранителни компании да инвестират на наша територия.

Обсъдена е възможността за организиране на двустранен бизнес форум, който да насърчи преките контакти между компаниите от България и Турция, съобщават от пресцентъра на военното министерство.

Основните теми на разговора между Стоянов и Уянък бяха предотвратяването на атаките срещу кораби в Черно море, засилване на регионалната сигурност и разширяване на дейността на противоминната военноморска група, в която участва и Румъния.

В хода на срещата министър Стоянов припомни резултатите от проведената в София тристранна среща на министрите на отбраната и началниците на отбраната. „Заради добрия диалог между нас, много бързо постигнахме съгласие по политическата декларация", заяви министърът.

По време на срещата трите държави декларираха единна позиция срещу атаките с дронове по търговски кораби и обсъдиха възможността за създаване на тристранен механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение. Следващата важна стъпка в този процес ще бъде предстоящата среща на началниците на отбраната, която ще се проведе в Анкара през декември. На нея ще бъдат обсъдени конкретни оперативни мерки за укрепване на сигурността в Черноморския регион.

„Противоминната група доказа своето значение, както при действия по търсене и спасяване, така и при мащабни учения и активации. В нейния обхват вече е наблюдение и защита на подводната инфраструктура", коментира Стоянов.

От своя страна турският посланик благодари на страната ни за оказаната помощ на турските моряци, пострадали при атаките срещу кораби в българската извънредна икономическа зона на Черно море. "Благодарение на своевременните действия на българските институции, нашите моряци се завърнаха живи и здрави в родината си", заяви той.

В рамките на срещата бе поставен акцент и върху обмена на кадри и опит във висшето военно образование. Военният министър подчерта значението на съвместните учения и подготовки за укрепване на оперативната съвместимост между въоръжените сили на двете държави. Той отбеляза и приноса на Турция за опазването на общата граница и противодействието на нелегалната миграция.