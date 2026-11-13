Рокада на върха в армията. Четири варианта за наследник на адмирал Ефтимов

Краят на една епоха във военното ръководство на България вече има официална дата. Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов от длъжността началник на отбраната и от военна служба. Решението е обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник“ и влиза в сила от 2 януари 2027 г.

Указът е издаден на 5 ноември, а изпълнението му е възложено на министъра на отбраната Димитър Стоянов. С него се слага официално начало на предстоящата смяна на върха на военното командване.

Големият въпрос сега е кой ще застане начело на отбраната. През последните седмици в публичното пространство се появиха няколко имена. Първоначално за фаворит беше сочен командирът на Военновъздушните сили генерал Николай Русев. По-късно обаче се появи нова версия – че президентският съветник по военната сигурност вицеадмирал Митко Петев може да поеме поста.

Според публикации в медиите именно Петев е фаворит за най-високата професионална военна длъжност. Наред с него за позицията се спрягат още заместник-началникът на отбраната Красимир Кънев и командирът на Сухопътните войски генерал Деян Дешков. Официално решение за наследника на Ефтимов все още няма.

Митко Петев или Николай Русев – битката за върха

Вицеадмирал Митко Петев е едно от най-интересните имена в надпреварата. Той има дългогодишна кариера във Военноморските сили, бил е командир на флота, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на Европейския съюз.

През 2024 г. е назначен за съветник на върховния главнокомандващ по военната сигурност. Така в момента Петев е част от екипа на президента Илияна Йотова.

Според появилите се информации преди назначаването си Петев може да бъде произведен във висшето военно звание „адмирал“. Това обаче засега е само версия.

Другият основен претендент в първоначалните хипотези за поста е генерал Николай Русев, командир на Военновъздушните сили. Името му се появи веднага след новината за рапорта на Ефтимов през септември. Русев остава сред възможните кандидати, но самият той е коментирал скептично перспективата да заеме поста.

В списъка с възможни наследници са още генерал Деян Дешков, командир на Сухопътните войски, и Красимир Кънев, заместник-началник на отбраната. Засега няма официално потвърждение за нито една от кандидатурите.

Ефтимов сам поиска да напусне армията

Рокадата започва с рапорт, подаден от адмирал Ефтимов на 30 септември. Тогава от Министерството на отбраната съобщиха, че началникът на отбраната е поискал да бъде освободен от военна служба с тримесечно предизвестие.

Причините за решението му не бяха публично оповестени.

На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да издаде указ за освобождаването му от поста и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Сега с обнародването на президентския акт процедурата е официално оформена.

Шест години начело на българската отбрана

Адмирал Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Той поема поста началник на отбраната на 30 март 2020 г., след като преди това заема различни командни и щабни длъжности във Военноморските сили и структурите на армията.

Кариерата му преминава през редица отговорни позиции, включително заместник-началник на отбраната. Начело на военното ръководство застава в период на сериозни промени в международната среда за сигурност.

Мандатът му съвпада с пандемията, войната в Украйна, засилването на ролята на НАТО в Източна Европа и ускоряването на модернизацията на българските въоръжени сили.

За службата си е отличен с наградния знак на Министерството на отбраната „За вярна служба под знамената“ и почетния знак „Свети Георги“.