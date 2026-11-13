Стихията оглозга блок, свали санировката му

Бушувалият днес ураганен вятър в София буквално оглозга жилищен блок. Стихията свали огромна част от санировката на огромна жилищна сграда в квартал "Бъкстон", алармират жители на квартала във Фейсбук.

Падналата облицовка е от блок 41, намиращ се на ул. "Ген. Александър В. Суворов", точно до кръстовището с бул. „Тодор Каблешков“. Парчета от нея са се сринали на земята, включително и върху паркирани автомобили. Вижда се, че е счупено предното стъкло на един от тях. Няма информация за пострадали хора, предаде агенция БЛИЦ.

"Над половин година не си оправиха падналата изолация от предишните силни ветрове и тази сутрин резултатът е налице. Този път е върху кола, следващият може и върху човек - това е престъпна небрежност", пише авторката на снимките.

"Стандарт" припомня, че ураганен вятър с до 115 км/ч вилня днес на много места в страната. В столицата стихията бе по-слава, но отнесе ламаринени покриви в "Манастирски ливади", повали много дървета, включително върху автомобили, има съборени строителни огради. В квартал „Кръстова вада“ дърво падна на булевард „Хенрик Ибсен“, а на Бистришко шосе друго се стовари върху автобус на спирка.

В столицата, по данни на Столичната община, са постъпили 120 сигнала за паднали дървета, 15 за съборени оградни пана и три за повредени светофарни уредби. В квартал „Манастирски ливади-изток“ контейнери за отпадъци са нанесли щети на три автомобила, а в района на Мало Бучино паднал покрив временно е затруднил движението.