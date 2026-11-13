Губят ли пенсията си? Важно за българите в чужбина

Българските пенсионери, пребиваващи в чужбина, не губят правото си на пенсия при закъснение с подаването на т.нар. „декларация живот“. В тези случаи преводът на средствата се спира само временно, като след представяне на документа плащанията се възобновяват в пълен размер, включително с натрупаните за периода на прекъсване суми. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в рамките на парламентарния контрол.

Документът удостоверява официално, че живеещият извън страната пенсионер е жив, с цел да се избегнат неправомерни преводи след евентуална смърт на получателя. По думите на министър Ефремова подобен механизъм за контрол е стандартна практика в международното осигуряване, въпреки че в рамките на Европейския съюз липсва унифицирана процедура за прилагането му. Тя припомни, че това правило действа в българското законодателство от години и не представлява ново изискване, а Националният осигурителен институт (НОИ) и Министерството на външните работи ежегодно разясняват процедурата на сънародниците ни зад граница, осигурявайки им подробни инструкции и двуезични формуляри.

За удостоверяване на документа не се налага пътуване до България, тъй като заверката може да бъде направена както в българските дипломатически и консулски представителства, така и пред местен компетентен орган в съответната държава. Веднъж заверена, декларацията може да бъде подадена дистанционно – чрез електронните услуги на НОИ (с ПИК на НОИ или НАП, или с квалифициран електронен подпис), през Системата за сигурно електронно връчване, както и по пощата. Запазва се и възможността документът да бъде внесен директно в териториално поделение на НОИ лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице.