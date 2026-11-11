Предупреждение за бъдещите пенсионери. Наближава важна дата

Само 19 дни остават до важен срок, който засяга спестяванията за втора пенсия на милиони българи. До 30 ноември осигурените лица могат сами да изберат как да бъдат управлявани парите по личните им пенсионни партиди. За това напомня Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

От 1 януари 2027 г. влиза в сила новият мултифондов модел, който предвижда три различни начина за инвестиране на натрупаните средства според възрастта и предпочитанията на осигурените.

Какво ще стане, ако не направим избор до 30 ноември

От БАДДПО подчертават, че изборът на подфонд е право, а не задължение. Никой няма да загуби пенсионните си спестявания, ако не подаде заявление до крайния срок. В такъв случай от 1 януари 2027 г. средствата ще бъдат разпределени автоматично според възрастта на осигуреното лице.

Хората под 50 години ще попаднат в динамичен подфонд, който позволява по-активно инвестиране с възможности за по-висока доходност, но и с по-големи пазарни колебания. Осигурените от 50-годишна възраст до три години преди пенсиониране ще бъдат разпределени в балансиран подфонд. За хората, на които остават три или по-малко години до пенсия, е задължителен консервативният подфонд, чиято цел е да ограничи влиянието на пазарните рискове върху натрупаните спестявания.

Решението не е окончателно. Осигурените ще могат да променят избрания подфонд на всеки 12 месеца, като съобразяват инвестиционната стратегия с възрастта и предпочитанията си. Новият модел предвижда също постепенно намаляване на таксите на пенсионноосигурителните дружества и по-силна връзка между възнагражденията им и постигнатата доходност.

Как да проверим къде са парите ни

От Асоциацията съветват работещите да използват оставащите дни, за да проверят в кой пенсионен фонд се осигуряват и каква сума е натрупана по личната им партида. Това може да стане чрез електронните услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) или на телефон 0700 18 700. За да направят избор на подфонд, осигурените трябва да се обърнат към пенсионното дружество, което управлява средствата им.

Според БАДДПО личните пенсионни спестявания във втория стълб са наследяеми и носят доходност. Данните за първото полугодие на 2026 г. показват, че пенсионноосигурителните дружества са постигнали 584 милиона евро доходност. За последните три години и половина натрупаната доходност надхвърля 3,4 милиарда евро, като средствата са разпределени по индивидуалните партиди на осигурените.

Месечната вноска за втора пенсия остава 5% от осигурителния доход. Промяната засяга начина, по който средствата се инвестират, а не размера на осигуровката. Допълнителна информация и консултации могат да бъдат получени от пенсионноосигурителните дружества и БАДДПО.