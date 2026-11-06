Големият ден за пенсионерите! Парите идват по-рано

Изплащането на пенсиите за ноември започва днес, 6 ноември, с ден по-рано от обичайното, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат до 20 ноември. Преводите на пенсиите по банковите сметки също ще бъдат извършени днес. Промяната в началната дата е свързана с новите правила за изплащане на пенсиите и добавките към тях, които влязоха в сила в края на юли.

Как ще се изплащат пенсиите

В пощенските станции изплащането на пенсиите ще се извършва по предварително изготвен график. Той ще бъде обявен във всяка пощенска станция, за да могат пенсионерите да проверят кога трябва да получат парите си.

За хората, които получават пенсиите си по банков път, датата за преводите е 6 ноември. Така плащанията по двата начина започват в един и същи ден, но раздаването на сумите чрез пощите продължава до 20 ноември.

Защо пенсиите идват по-рано

През ноември отново се прилагат промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли 2026 г. Според тях, когато 7-о или 20-о число на месеца се пада в неработен ден, началото или краят на изплащането на пенсиите и добавките към тях се измества към предходния работен ден.

Този месец 7 ноември е събота, затова изплащането започва още в петък, 6 ноември. Крайната дата остава 20 ноември, който също е петък и е работен ден.

Кога ще изплатят обезщетенията

НОИ обяви и датата за изплащане на паричните обезщетения за безработица. Те ще бъдат преведени на 16 ноември, понеделник.

На 3 ноември вече са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Плащанията са за предходния месец октомври и са предназначени за всички правоимащи лица.

От НОИ напомнят, че информацията за всички видове плащания към пенсионерите и осигурените лица се актуализира всеки месец. Подробните дати са публикувани в рубриката „Календар на плащанията“ на интернет страницата на института.