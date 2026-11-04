Социалният министър счупи мълчанието за втория стълб. Какво преговаря с дружествата

Разговор по отношение на това да се пренасочи част от вноската от втория стълб към първия стълб на държавното обществено осигуряване не се води. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по повод пенсионния скандал, запален вчера от ПП-ДБ, които твърдяха, че кабинетът замислял пренасочване на половината вноска за втора пенсия към НОИ.

Министърът коментира темата преди началото на форума „Европа е с мен“, организиран по програмата „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

По думите на министъра управляващите разговарят с пенсионните дружества за това как да бъдат гарантирани пенсиите на хората и как да има по-голяма доходност. Това са разговори, свързани и с по-добри инвестиции, публично-частно партньорство, каза Ефремова.

Във вторник Министерството на финансите също категорично отрече информацията за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване. От ведомството определиха разпространяваната информация като дезинформация.

По-рано във вторник от "Продължаваме промяната" заявиха, че ще призоват към протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в Националния осигурителен институт.