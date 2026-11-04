Общество

Социалният министър счупи мълчанието за втория стълб. Какво преговаря с дружествата

Управляващите разговарят за това как да бъдат гарантирани пенсиите на хората, каза Наталия Ефремова

Социалният министър счупи мълчанието за втория стълб. Какво преговаря с дружествата
04 ное 26 | 9:40
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Мира Иванова

Разговор по отношение на това да се пренасочи част от вноската от втория стълб към първия стълб на държавното обществено осигуряване не се води. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по повод пенсионния скандал, запален вчера от ПП-ДБ, които твърдяха, че кабинетът замислял пренасочване на половината вноска за втора пенсия към НОИ.

Министърът коментира темата преди началото на форума „Европа е с мен“, организиран по програмата „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

По думите на министъра управляващите разговарят с пенсионните дружества за това как да бъдат гарантирани пенсиите на хората и как да има по-голяма доходност. Това са разговори, свързани и с по-добри инвестиции, публично-частно партньорство, каза Ефремова.

Във вторник Министерството на финансите също категорично отрече информацията за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване. От ведомството определиха разпространяваната информация като дезинформация.

По-рано във вторник от "Продължаваме промяната" заявиха, че ще призоват към протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в Националния осигурителен институт.

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Автор Мира Иванова

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