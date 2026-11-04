Загиналата край Пролеша е 20-годишна гимнастичка! Баща ѝ настоява за истината

20-годишната Габриела Минчева, дългогодишна състезателка по художествена гимнастика, е младата жена, която загина при тежката катастрофа край софийското село Пролеша на 31 октомври. Самоличността ѝ стана известна, след като нейни близки и приятели публикуваха съболезнования в социалните мрежи, съобщава Dir.bg.

Трагедията се разигра около 19 часа в събота на пътя София – Сливница. Автомобилът, управляван от Габриела, се вряза в паркиран тир, навлезе изцяло под полуремаркето му и избухна в пламъци. Младата жена загина на място.

По първоначална информация колата се е движела с много висока скорост, когато водачката е изгубила контрол. Близките ѝ обаче настояват да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента и не изключват възможността за участие на друг автомобил.

„Габи с голямата усмивка, с която ще я помня“

Сред хората, които се сбогуваха с Габриела, е бившата ѝ съотборничка Анелия Войцехович. Двете са израснали заедно в залата по художествена гимнастика.

„Не мога и не искам да повярвам... Габи... Момичето, с което израснахме заедно. Момичето, с което споделяхме дните си в залата по художествена гимнастика. Габи с голямата усмивка, с която ще я помня. Едно едва 20-годишно момиче, пред което е стоял цял живот, с мечти, надежди и толкова много неизживени моменти. Но освен скръбта остава и един изключително важен въпрос: Какво точно се е случило онази вечер?“, написа Анелия.

Тя подкрепя настояването на бащата на момичето, Цветан Минчев, за пълно и прозрачно разследване на катастрофата.

Възможно ли е друг шофьор да е предизвикал инцидента?

Според близките на Габриела е възможно друг автомобил да е направил забранен обратен завой непосредствено пред нея. При подобна ситуация младата шофьорка би могла да предприеме рязка маневра вдясно, за да избегне сблъсък, и така да се удари в спрелия тир.

Тази версия засега не е потвърдена от разследващите органи.

Допълнителни въпроси поражда и местоположението на тежкотоварния автомобил. Според публикуваната информация той е бил паркиран в участък с автобусна спирка, където няма обособен паркинг.

В близост до мястото на катастрофата има заведение и жилищни сгради, оборудвани с камери за видеонаблюдение.

„Искам записите от камерите“

Бащата на Габриела, Цветан Минчев, настоява записите да бъдат изискани и прегледани, за да стане ясно какво се е случило в последните секунди преди удара.

„Не мога да кажа дали дъщеря ми се е движела с превишена скорост. Вероятно е било така. Но искам записи от камерите. Има камери в заведението и в къщите, но от полицията не са ги иззели. Говорили са с шофьора, за да премести камиона, но не е успял. Той е голяма фирма и могат да потулят нещата, а аз държа да се разбере истината“, коментира той пред меидии.

Опасенията на бащата за евентуално прикриване на обстоятелства около катастрофата не са подкрепени с публично потвърдени доказателства.

Разследването продължава. Предстои да се установи с каква скорост се е движил автомобилът на Габриела, дали друг участник в движението е повлиял на действията ѝ и дали мястото, на което е бил спрян тежкотоварният камион, е допринесло за трагичния изход.