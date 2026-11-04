Рожден ден днес има Евгения Раданова

Рожден ден днес празнува една от най-успешните и разпознаваеми български спортистки за всички времена Евгения Раданова. Родена на 4 ноември 1977 г. в София, тя оставя неизтричима следа в световния шорттрек и велосипедния спорт, превръщайки се в символ на желязна воля и спортна дълговечност.

Невероятната ѝ кариера в шорттрека донася на България три олимпийски медала – два сребърни (Солт Лейк Сити 2002 и Торино 2006) и един бронзов (Солт Лейк Сити 2002). Раданова е двукратна световна шампионка и деветкратна абсолютна европейска шампионка, с което се утвърждава като една от най-доминиращите фигури в този спорт на континента.

Тя записва името си в историята и с уникално постижение: Евгения е първият български спортист, участвал както на Зимни, така и на Летни олимпийски игри. През 2004 г. в Атина тя представя страната ни в колоезденето на писта, демонстрирайки забележителна универсалност.

След края на състезателната си кариера Раданова продължава да служи на българския спорт. През 2014 г. тя заема поста служебен министър на младежта и спорта, а днес продължава да вдъхновява младите поколения като пример за дисциплина, шампионски дух и отдаденост.

Днес празнуват още:

Елена Вълчева, бизнесдама

Проф. Радка Аргирова, вирусолог

Проф. Димитър Йончев, експерт по национална сигурност

Мадлен Алгафари, психотерапевт, писател

Христо Йовов, бивш футболист