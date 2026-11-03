Водният ад продължава. Три области в голяма опасност

Водният ад в страната продължава и утре. НИМХ издаде предупреждение от втора степен – оранжев код, за значителни валежи в три области от Югоизточна България за 4 ноември 2026 г. Бургас, Сливен и Ямбол са в опасност от наводнения.

Жълт код е обявен за още девет области от Централна Северна и Североизточна България. Това са Габрово, Велико Търново, Русе, Шумен, Разград, Търговище, Силистра, Добрич и Варна.

Очакваните количества дъжд са предимно между 20 и 40 литра на квадратен метър, а в отделни райони могат да достигнат 60 литра.

Дъждът продължава през нощта и утре

През нощта над страната ще бъде облачно с валежи. В източните райони те временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. След полунощ от югозапад дъждът постепенно ще отслабва и ще спира.

Вятърът ще бъде от север-североизток, слаб, а в източните райони – умерен до силен. Минималните температури ще са между 5° и 10°, по Черноморието – до 12°–14°, а в София – около 5°.

Утре облачното време ще се задържи. В отделни планински и източни райони ще продължи да вали почти през целия ден. Преди обяд на места валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. До края на деня дъждът почти навсякъде ще спре.

Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 8° и 13°, а в София – около 8°.

Сняг във високите части на планините

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите на Източна България, както и на места в Рила и Пирин, ще продължи да вали почти през целия ден. По високите части валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около 0°.

Силен вятър и бурно море по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно, с продължаващи валежи от дъжд. Главно по южното крайбрежие преди обяд те временно ще бъдат интензивни и значителни по количество.

Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 14°, а морската вода ще е с температура 16°–17°.

Вълнението на морето ще бъде 3–5 бала.