Във Варна е страшно. Улиците станаха реки, падат дървета (ВИДЕО)

Във Варна е страшно. Морската столица е под вода. На много места има наводнения. Движението е парализирано, над града се изсипва порой, съобщава "Петел". Тежко е положението и в Балчик.

През следващите 4-6 часа има повишен риск от локални наводнения в района на Варна и Балчик, предаде Метео Балканс. Причината е образуването на конвергентна линия, която може да предизвика интензивни валежи в района.

Наводнени улици

Очаква се атмосферната обстановка да се усложни локално, като при по-продължителни или интензивни валежи е възможно бързо натрупване на дъждовна вода по улиците, в ниските части на населените места и в участъци с недостатъчно отводняване.

По-голямо внимание трябва да се обърне на районите на Варна и Балчик, където са възможни локални наводнения.

Във връзка с продължаващите обилни валежи от дъжд, "Пътна полиция" призовава всички водачи на моторни превозни средства да шофират с изключителна бдителност и съобразена скорост, съобщи ОДМВР-Варна.

Ето какво гласи съобщението на полицията:

"ВАЖНО: Въвежда се временна организация на движението поради наводняване. Напълно ЗАТВОРЕН за преминаване е участъкът на завоя между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Приморски“. На много други места в града и извънградските мрежи се образуват огромни локви и улични разливи, които правят придвижването изключително трудно.

Молим Ви да избягвате този район и да изберете обходни маршрути. Напомняме:

• Намалете скоростта и спазвайте по-голяма дистанция.

• Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.

• Бъдете концентрирани на пътя, за да избегнем тежки пътнотранспортни произшествия!

Нека всички стигнем до крайната си цел живи и здрави! Споделете поста, за да предупредите и Вашите приятели".

Стихията събори и дървета

Две дървета са паднали върху автомобили във Варна вследствие на проливния дъжд и силния вятър. Няма пострадали хора, съобщиха от Община Варна за БНР.

Едното дърво се е стоварило върху автомобил пред входа на Специализираната болница за активно лечение по онкология в квартал Аспарухово, а другото - на ул. "Крали Марко" в централната част на града.

Усложнена е обстановката и на няколко пътни участъка, където са се образували сериозни задържания на вода. Наводнения има в района на университетската болница "Св. Марина", пред входа на Техническия университет и по бул. "Приморски" в района на Летния театър.

Екипи на общината и службите за аварийно-спасителни дейности работят по отстраняването на последствията от лошото време и следят за нови сигнали.

Според прогнозите валежите ще продължат и през следващите дни. За региона е обявен оранжев код за значителни количества дъжд и потенциално опасни метеорологични явления.

Потребители съобщават в социалните мрежи за спирания на тока.

Задействана е системата BG-ALERT във Варна заради проливния дъжд, който се изсипва над града. Според данни на Националния институт по хидрология и метеорология във Варна към момента количеството валеж е 76,5 литра на кв.м. Очаква се валежите да продължат и в следващите дни.

Над 30 екипа на фирмата, която поддържа уличните шахти, ВиК и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна са на терен и работят по отводняването на засегнатите от обилния валеж участъци в морския град. Екипите изпомпват натрупаната вода и почистват шахтите, които са се задръстили от паднали листа.

Ревизионните шахти са отворени, за да се осигури по-бързото оттичане на водата, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна. В момента се отводняват приоритетно главните пътни артерии и пространствата около болници, детски градини и училища.

Четири са сигналите за паднали дървета, по които работят екипи на пожарната. Получени са и три сигнала за наводнени подлези – до жп гарата, до Икономическия университет и на ул. „Шипка“.