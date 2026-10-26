Студен фронт нахлува у нас - сняг в планините и дъжд за уикенда

Димитровден тази година идва с промяна на времето. В понеделник, 26 октомври, студен въздух постепенно ще започне да нахлува в България, като първо ще се усети в западните и северните райони. На места ще превали дъжд, а високо в планините се очаква и сняг.

Преди обяд в много от равнинните райони ще се задържат мъгли и почти тихо време. Над Западна България облачността постепенно ще се увеличава, а на отделни места ще има слаби валежи.

През втората половина на деня вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се усили до умерен и ще постави началото на захлаждането.

Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, но в Източна България и крайните южни райони ще остане по-топло – до 21 градуса.

Колко градуса ще бъде в големите градове?

В понеделник се очакват следните максимални температури:

София – 14°

Пловдив – 20°

Варна – 18°

Бургас – 19°

Сняг по високите части на планините

В планините времето ще бъде предимно облачно. Следобед в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, а над 2400 метра надморска височина се очаква и сняг.

Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 16 градуса, а на 2000 метра ще бъде около 8 градуса.

По Черноморието – мъгли, облаци и краткотраен дъжд

По морето денят ще започне с намалена видимост и ниска облачност на отделни места.

Слаби превалявания се очакват по северното крайбрежие, но около обяд облаците временно ще се разкъсат и ще намалеят.

Вятърът първоначално ще бъде слаб, от изток. Към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 17 и 19 градуса, близки до температурата на морската вода.

Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Вторник: Студеният въздух обхваща цялата страна

През нощта срещу вторник, 27 октомври, и през деня захлаждането ще обхване всички райони на България.

Времето ще остане ветровито, макар че вятърът постепенно ще отслабва, особено в западната половина на страната.

Това ще бъде първата по-осезаема промяна след сравнително меките есенни дни.

Сряда: Още дъжд и температури до 15 градуса

В сряда, 28 октомври, облачността ще бъде променлива, но по-често значителна.

Главно в Северна България на отделни места ще има превалявания.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – предимно между 10 и 15 градуса.

Четвъртък и петък: Облаците остават, валежите се завръщат

В четвъртък, 29 октомври, отново ще духа северозападен вятър, слаб до умерен.

По-късно през деня в Източна България той ще се ориентира от север-североизток и ще се усили.

Ще преобладава облачно време, но съществени валежи почти не се очакват.

В петък, 30 октомври, облаците ще се задържат над по-голямата част от страната. Дъжд ще вали главно в западната половина, а вятърът ще отслабне.

Уикендът носи ново застудяване и по-сериозни валежи

Прогнозата за събота и неделя, 31 октомври и 1 ноември, очертава ново влошаване на времето.

Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и отново ще се усили.

Валежите ще станат по-чести и интензивни, като има повишена вероятност на места да бъдат значителни.

Очаква се и ново застудяване.

В неделя температурите ще останат почти без денонощен ход – разликата между сутрешните и следобедните стойности ще бъде малка.

Така последната седмица на октомври ще премине под знака на по-хладното есенно време, а началото на ноември ще бъде посрещнато с облаци, дъжд и по-ниски температури.