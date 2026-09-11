Започва акция "Зима“. Какво трябва да знаем
Тя ще се проведе на територията на цялата страна
Следете всички новини, анализи и коментари за 1 Ноември. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя ще се проведе на територията на цялата страна
Община кани на тържественото честване
За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив
Днес отбелязваме 100 години от първото честване на празника
Уникалното висше училище отбелязва 1 ноември с научна конференция с международно участие
Лидерът на ДПС с поздравление към българите
На 1 ноември празнуват крайните вегетарианци
Онова, което не може да се купи с пари, е запазило човечеството
Слелите се в едно политици и търговци превърнаха властта в самоцел, а словото в разменна монета в сделката – съвест срещу имане
Вече повече от 70 години на 1 ноември се отбелязва Световния Веган ден. Автор на думата "веган" е британецът Доналд Уотсън, който я образува от англи...
В школски "Като две капки вода" Шестокласници се преобразиха като Паисий, Рада Госпожина и Баба Тонка Велики възрожденци - жени и мъже, оживяха в на...
Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и национално самочувствие, отстоявани с години и десетилетия. Принос за това имат стотиц...
Велики възрожденци – жени и мъже, оживяха в навечерието на един от най-българските празници – 1 ноември, Денят на народните будители, на сцената в доб...
Предсрочни избори ще се проведат в южната ни съседка Турция на 1 ноември, обяви президентът Реджеп Ердоган. До тогава ще има преходно правителство. П...
Да оцелееш духовно е привилегия на малцина Трябва дълбоко да е заспал нашият юнак Балкански, след като на Добри Чинтулов му се наложило чак песен да...