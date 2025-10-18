Град Елин Пелин пали пламъка на будността – 1 ноември, Ден на народните будители!

🔥 Пламъкът е символ на будността! Той е искрата, която гори в душата на всеки, който пази паметта, знанието и любовта към Родината. Будността е живата сила на един народ. Тя е онзи вътрешен огън, който ни напомня кои сме и откъде идваме.

1 ноември - Денят на народните будители е дата, която не просто се отбелязва, а се преживява със сърце! Това е денят, в който свеждаме глава пред книжовниците, просветителите, духовниците и всички, които с дух, слово и вяра съхраниха българщината през вековете.

По повод празника, Община Елин Пелин Ви кани на тържественото честване на 1 ноември 2025 г., когато над 1000 факли ще осветят пътя на традиционното факелно шествие.

📜 Програма:

* 17:30 ч. - Молебен по повод Деня на

народните будители (автогара, гр. Елин

Пелин)

* 18:00 ч. - Традиционно факелно шествие

(начало: автогара, гр. Елин Пелин)

* 18:20 ч. - Поднасяне на венци и цветя

пред паметника на писателя Елин Пелин

* 18:30 ч. - Празничен концерт, посветен на

Деня на будителите (Народно читалище

„Елин Пелин 1896", гр. Елин Пелин)

🔥 За девета поредна година в гр. Елин Пелин ще отбележи Деня на народните будители с общоградско факелно шествие, което събира стотици участници от училища, читалища, културни и спортни организации.

Празникът се превърна в една от най-ярките традиции на града като символ на памет, знание и духовност. Заповядайте да бъдем заедно на 1 ноември! Да разпалим огъня на българщината и да осветим с него пътя напред, с вяра, слово и дух!

