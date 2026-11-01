Опасно време до часове! 7 области в капана на наводненията

Много опасно време дебна страната в понеделник. До часове започват проливни валежи, които заплашват 7 области с наводнения.

Предупреждение от втора степен – оранжев код, за интензивни валежи е в сила за в 7 области от Източна България за понеделник – 2 ноември.

В сила е за областите Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Варна, Търговище и Бургас. Очакваните валежни количества ще достигат до 65 литра на квадратен метър, информира бТВ.

За 11 района от е обявен жълт код за порои – Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол. В тези области количествата дъжд ще достигат до 35 литра на квадратен метър.

През нощта срещу понеделник и в понеделник времето ще се задържи облачно, на много места с валежи. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието и в Югоизточна България малко по-високи – до 17°-18°.

Във вторник валежите отново ще се активизират, на много места в страната ще са значителни по количество. Температурите ще са почти без денонощен ход – от 7°-8° в Западна България до 15°-16° в югоизточните райони.

В сряда в Източна България валежите ще продължат, ще са временно интензивни и значителни по количество, а в Западна постепенно ще спрат. Северният вятър по Черноморието ще се усили още, ще е силен и бурен. Температурите ще се понижат слабо.

В четвъртък и в източните райони валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Предимно облачно ще се задържи над Западна България, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 7° и 12°.

През следващите дни ще преобладава слънчево време. Вятърът в много райони временно ще стихва и преди обяд в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще се понижат и в събота и неделя в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, а дневните ще останат без съществена промяна.