Трагедия в изборната нощ, полицейски началник се самоуби

Тежка трагедия разтърси врачанското село Габаре в навечерието на президентския балотаж. Началникът на местния полицейски участък Захари Цветков е сложил край на живота си снощи, докато се намирал в кметството, където негови колеги охранявали изборните книжа.

40-годишният полицай бил открит прострелян, а до него се намирало служебното му оръжие. Цветков имал 15 години стаж в системата на МВР и съвсем наскоро бил назначен за началник на участъка.

Колегите му чули изстрел от съседно помещение

По време на дежурството Захари Цветков бил заедно със служителите на полицията, ангажирани с охраната на изборните книжа в кметството на Габаре. В един момент той съобщил на колегите си, че отива до тоалетната, и напуснал помещението.

Минути по-късно полицаите чули изстрел и незабавно се отправили към мястото. Там открили началника си с огнестрелна рана, а до него било служебното му оръжие.

Захари Цветков наскоро оглавил полицейския участък

От полицията съобщиха, че 40-годишният Захари Цветков е служил в Министерството на вътрешните работи в продължение на 15 години. Назначението му за началник на полицейския участък в село Габаре било сравнително скорошно.

Според запознати Цветков преживявал сериозни семейни затруднения, след като съпругата му го напуснала. Информацията за проблемите в личния му живот не е официално посочена като причина за трагедията.