Общество

Страшна трагедия на Околовръстния път! Полицай увисна на въжето

Преди време той е участвал в преследване на двама души в столицата

Страшна трагедия на Околовръстния път! Полицай увисна на въжето | StandartNews.com
18 ное 24 | 9:46
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Иван Ангелов

Служител на МВР се е самоубил на Околовръстния път в София. Той е намерен обесен. Мястото е отцепено от полиция, предаде БНР.

Срещу същия служител се води досъдебно производство за убийство, съобщават източници на националното радио.

Преди време той е участвал в преследване на двама души в столицата. По време на гонката той произвежда изстрел и ранява единия от бегълците, който впоследствие е починал.

Полицията изяснява подробностите около самоубийството.

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Автор Иван Ангелов

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