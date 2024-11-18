Страшна трагедия на Околовръстния път! Полицай увисна на въжето

Служител на МВР се е самоубил на Околовръстния път в София. Той е намерен обесен. Мястото е отцепено от полиция, предаде БНР.
Срещу същия служител се води досъдебно производство за убийство, съобщават източници на националното радио.
Преди време той е участвал в преследване на двама души в столицата. По време на гонката той произвежда изстрел и ранява единия от бегълците, който впоследствие е починал.
Полицията изяснява подробностите около самоубийството.
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