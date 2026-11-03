Лияна Панделиева скочи. Цялата истина за Слави Трифонов

Лияна Панделиева, журналистката, чието лице се превърна в един от символите на демократичните промени през 1989 г., публикува емоционален коментар в защита на Слави Трифонов след обявеното закриване на телевизия 7/8.

Ето част от нейния коментар:

Злорадството и насладата с която се пишат коментари за неизбежния край на телевизия 7/8 са продължение на цялото зло, което се лее от социалните мрежи за всяка ярка личност и по всеки повод.

Я да видим кой помни, че именно Слави Трифонов и неговото предаване захапаха темата за българските медици още през 1999 година и преди „Хъшове“ да вдигнат врява до небесата, правителството твърдеше, че нищо нередно не се е случило там.

Помните ли протестите, които направи Слави Трифонов пред либийско посолство, помните ли, че той води тази битка до момента в който българското правителство нямаше накъде вече да бяга?

През май 2004 г., след като либийският съд произнася първите смъртни присъди, „Шоуто на Слави“ подема мащабна международна кампания. Водещият прави емоционално обръщение към българите по света, спортисти, учени и хора на изкуството да се обединят срещу несправедливостта.

Тогава правителството разчиташе на неговата популярност. Кампанията „НЕ СТЕ САМИ“, която не спря нито за момент между 1999 и 2007 година излезе далеч извън пределите на България и не български политик върна медиците у нас!

Я да видим кой помни свалянето на правителството на Жан Виденов и песента, която запя цяла България: „Пътнико свиден, пътнико off“ през 1996 година? Цели площади ревяха тази песен.

Много мои близки приятели са убедени, че Слави и Куку бенд са в основата на българската „чалгария“.

Я да видим кой възроди всички революционни песни и накара млади хора за първи път в живота си да запеят „Стани, стани юнак балкански“, „Ако умра ил загина“, „Къде си вярна ти любов народна“, „Вятър ечи, Балкан стене“. Годината в която революционните песни вдъхновяват аудиторията е 1995!

На 3 март, 2018 година, всички революционни песни през годините бяха събрани в един албум.

Пак през 2018 година Слави и Куку бенд изнесоха грандиозен концерт в O2 Arena в Лондон в подкрепа на децата с увреждания от движението „Системата ги убива“. Той дари чистия приход от концерта от около 500 хиляди лева на Конфедерацията за защита на децата, за да се помага директно на семейства в тежка нужда.

Милиони левове през години и всички суми, които печели от дела срещу таблоиди, той дарява.

Продуцентската къща 7/8 подарява патриотичния албум с песни на всички 2400 училища и на всички читалища в България и зад граница.

По време на Ковид пандемията дарява лични 100 хил. лв. на Александровска болница, които са разпределени за допълнителни възнаграждения на сестри, санитари и лекари на първа линия.

За всичко това обаче, поради наследена народопсихология, никой не говори.

Слави е „гадният чалгар“, нищо, че баш чалга изпълнителите и десетките топ тунинговани каки до степен на уродство са тези, които пълнят чалготеките.

Години, години наред политици разчитаха на Слави за слава. Когато той обаче направи партия, сгреши. И тази грешка го смаза. Той не беше готов, а и не искаше да управлява България. Той не знаеше, че Народното събрание не е реалити шоу и натрупа още негативи. За всички тези грешки беше наказан.

И точно сега, когато обяви края на телевизия 7/8, изригна буйна радост: хем болен, хем вече си няма нищо, така му се падало.

Хора, които в живота си не са направили нещо повече от това да тупат с пръстчета по екраните на евтините си телефончета, преливат от злорадство. Те само това и могат в малкия си животец.

До ден днешен нито един артист, нито един водещ, нито една медия не смогна да направи една хилядна от това, което създаде и успешно управлява гологлавият шоумен.

Ами говорете каквото искате, но Слави Трифонов беше институция, той остава епоха във всичките години на Прехода.