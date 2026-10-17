Стана ясен наследникът на Слави Трифонов

Слави Трифонов е роден през 1966 г. в Плевенския край. Неведнъж е признавал, че не помни детството си с добри чувства. Бягството от сивото ежедневие идва с четенето и музиката, пише "Супер магазин". Родителите му го записват да свири на виола. После следва в Консерваторията в София. От 2000 г. Дългия променя тв средата у нас. Тогава тръгва "Шоуто на Слави", което е на екран 19 години.

За разлика от успехите на екрана, той няма брак и деца. Той концентрира цялото си внимание и финансово състояние върху сина на неговата сестра - Теодор (кръстен на баща им). Тв звездата инвестира в образованието на момчето в чужбина и от години се говори, че точно той ще наследи вуйчо си.

Трифонов, който избягва публичните прояви, живее в строго охранявано имение в покрайнините на София и допуска до себе си шепа от най-доверените си колеги и семейството на сестра си Петя.