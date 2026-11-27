Случилото се снощи на стадиона в Марсилия е позор за Франция! Това написа Слави Трифонов в своя фейсбук публиакция по повод агресията на ултраси на Олимпик Марсилия срещу фенове на Левски в четвъртък вечер преди и по време на срещата между двата отбора.

Ето какво написа още Слави в своя пост:

"Това явно вече не е Франция, а северноафриканска държава, която няма нищо общо с европейската цивилизация. И тази ли държава ще ни дава акъл за върховенството на закона, при положение че снощи имаше абсолютна демонстрация на погазването на закона?

И сега да видим дали ние сме държава. Един разговор между Радев и Макрон въобще не е достатъчен. И въобще фактът, че тия двамата са си говорили, не представлява абсолютно нищо и всякакви такива дипломатически врътки са адски жалки и искат да ни замазват очите.

Сега трябва веднага да се случи следното:

* Незабавно да бъде извикан френският посланик в Министерството на външните работи и да му бъде връчена протестна нота.

* Трябва да поискаме огромна компенсация от Франция за пострадалите българи.

* Трябва веднага да поискаме от Макрон и френското правителство официално извинение.

* Трябва да изискваме ежеминутно информация как върви разследването, заловени ли са извършителите, арестувани ли са и какви наказания ще им наложат.

* Трябва този варварски акт да бъде подложен на обсъждане в ЕП.

* Трябва българската държава да покаже, че защитава своите граждани и че се грижи за тяхното здраве и за тяхното достойнство.

* Правителството трябва да поиска веднага от УЕФА изхвърлянето на отбора на Марсилия от всички турнири.

И ако всичките тези неща не се случат, значи ние нито имаме държава, нито тия, дето в момента я управляват, трябва да си стоят на местата.

P.S. Изказвам огромното си уважение и възхищение към тези български мъже, които снощи с телата си защитаваха българските момичета. Така се прави и това е толкова достойно и толкова мъжко!"