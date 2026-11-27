Гневът от бруталното насилие срещу привържениците на „Левски“ в Марсилия се пренася пред френското посолство в София. Фенове на „сините“ ще се присъединят тази вечер към Българския марш, посветен на 107-годишнината от подписването на Ньойския договор. След края на шествието запалянковците възнамеряват да се отправят към дипломатическото представителство на Франция, съобщава БЛИЦ Спорт. Поводът за недоволството е нападението на стадион „Велодром“, при което пострадаха единадесет българи.

Българският марш тръгва в 19 часа

Поканата към привържениците на „Левски“ отправи Ангел Джамбазки от ВМРО още снощи, след като бяха разпространени кадрите от насилието във Франция. Шествието ще започне от дома на Иван Вазов и ще продължи до Паметника на Незнайния воин. Френското посолство се намира в непосредствена близост до крайната точка на марша.

Джамбазки припомни ролята на Франция при подписването на Ньойския договор и покани левскарите да се включат в проявата. Според информацията на спортното издание привърженици на клуба вече са заявили намерението си да участват най-вече в заключителната част на шествието.

Ограничиха българската агитка, но не гарантираха сигурността й

Още на 23 ноември от ръководството на „Левски“ предупредиха привържениците си за строгите ограничения, въведени от местните власти в Марсилия. Те засягаха дори придвижването на хора с отличителни символи на българския клуб на обществени места. Пред Нова телевизия Ясен Деянов посочи, че броят на билетите за българската агитка е бил намален от близо 3500 на едва 500 именно със съображения за сигурност.

Въпреки тези мерки привърженици на „Олимпик“ успяха да нападнат българските запалянковци на самия стадион. Петима наши сънародници бяха откарани в болница, а други шестима получиха медицинска помощ на място.

България настоява Франция да накаже виновните

Министерството на външните работи обяви, че ще изпрати официална дипломатическа нота до Франция с искане за задълбочено разследване на нападенията и подвеждане под отговорност на извършителите. Въпросът беше поставен и на най-високо политическо равнище по време на разговора между премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Брюксел.

От Елисейския дворец съобщиха, че френският държавен глава категорично осъжда насилието срещу българските футболни привърженици. Макрон е уверил Радев, че извършителите няма да останат ненаказани.