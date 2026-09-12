Бивш евродепутат рови в кофите, накрая му се случи чудо
Повярва, че има и добри хора
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Повярва, че има и добри хора
Той публикува гневен пост в социалната мрежа, в който оповестява за гафа
Контрера е водач в 23 и 24 МИР в София, Каракачанов оглавява Благоевград и Плевен, Джамбазки поема евролистата и 25 МИР
Лидерът на ВМРО коментира политическата криза у нас
Около Паметника на съветската армия гърми и трещи
Евродепутатът коментира и втория списък „Магнитски”
Във връзка с пост в социалните мрежи на българския евродепутат
Кога отива на гости
Реакцията е по повод вчерашното отбелязване на годишнината от смъртта на Мара Бунева
Стотици българи от двете страни на границата почетоха 95 години от смъртта на Мара Бунева
Възможно предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост
Това е звучен шамар за всички управляващи, каза евродепутатът
България отдавна е изпълнила всички критерии, казва евродепутатът
Над 30 км няма кой да спре автобус, който се движи през нощта в разстояние от 70 км, каза евродепутатът
Данъчни облекчения и намаляване на данъците са важен приоритет за организацията
ГЕРБ бяха на вярната позиция да защитават българския интерес в Македония
Вратата за разширяване е отворена, обявиха организаторите
Очевидно е, че президентът е мислил доста по темата, каза евродепутатът
Дамата преподавала йога в уютно предградие на Брюксел
Чуждопоклонничеството трябва да спре, обяви ВМРО