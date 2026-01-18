Бивш евродепутат рови в кофите, накрая му се случи чудо

Бившият евродепутат Ангел Джамбазки направи нещо, което почти никога не прави. Във Фейсбук той сподели своя лична история.

Заместник-председателят на ВМРО-БНД и бивш представител на България в Брюксел разказа неприятната ситуация, през която е преминал в събота сутринта и която е завършила по най-изненадващ начин. Действието се е разиграло в центъра на София в района на бул. "Христо Ботев", предаде БЛИЦ.

Ето какво разказа Джамбазки в социалната мрежа:

"Обикновено не споделям лични неща в социалните мрежи - винаги ми е изглеждало досаждащо, превзето и позьорско. В този случай обаче си струва.

Покрай два прекрасни семейни повода цяла сутрин тичам по магазини с безкраен списък за покупки - във всяка ръка по наръч пазарски чанти, ключове, карти, какво ли не.

Излизам от месарницата на бул. „Ботев“ и площад "Възраждане", срещу Дома на военноинвалидите, колата паркирана пред Министерството на земеделието. Отварям някак си, товаря - къде с ръце, къде с крака - качвам се и потеглям по "Ботев" към площад Македония, после надясно към сладкарница „Чочко“ на бул. „Македония“, за тортата.

Късмет - точно пред сладкарницата има свободно паркомясто. Спирам, влизам, вземам тортата, бъркам в джоба - портмонето го няма. Решавам, че е в колата, плащам с телефона, отивам обратно… няма нито портмоне, нито дявол.

Обръщам колата с хастара навън - разтоварвам пакети, подаръци, шейни, вдигам стелките, търся под резервната гума. Няма. И няма. Явно е изпаднало, докато съм товарил пред Земеделието.

В портмонето няма някаква велика сума пари в брой, кой вече носи суми в брой, но вътре са ми личната карта, шофьорската книжка, талонът, здравната карта, две български и две белгийски банкови карти, карта от Европейския парламент, разрешителни, ловен билет, карти за спортни центрове - целият цирк, който можете да си представите.

Връщам се там, където беше колата пред Министерството на земеделието. Който познава района и контингента, който го обитава, знае колко отчаяна задача е това. Ровя по кофите, надничам под колите, гледам около оградите - надявам се някой е изхвърлил поне документите. Нищо. Нула. Nada.

Отивам в Трето районно - бул. „Ботев“ е под този район на Софийско градско. Служителите - любезни и съчувстващи, но погледите им бяха недвусмислено съжалителни. Работата - повече от ясна. Гоним Михаля.

В този момент телефонът започва да звъни настойчиво. Затварям няколко пъти, докато диктувам ЕГН, описвам факти, обстоятелства и загубени вещи. Телефонът продължава да звъни. Извинявам се на офицера, който обработва сигнала ми, вдигам - портмонето е намерено.

Непознат мъж, който е намерил портмонето, видял е името ми в личната карта, сетил се е, че има позната, която навремето е работила с моята майка. През едни познати - други познати. Влизам в тази социална мрежа и виждам съобщение от дамата — документите ми са намерени, изпраща ми телефони и локации. Обаждам се, отивам — получавам всичко напълно непокътнато.

Често си казваме, че живеем във време и общество, в което всички са полудели и никой не си мърда пръста, за да помогне на другите - камо ли на напълно непознати хора.

Не е така. Има и такива българи.

Благодаря, Полина.

Благодаря, Димитре.

Напълно непознати за мен хора, които не ми дължат нищо, ми спестиха часове разкарване, бумащина, бюрокрация и куп главоболия. Още веднъж - благодаря."

