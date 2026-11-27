Дори френските медии не подминаха грозните сцени на насилие срещу привържениците на "Левски" на стадион "Велодром" в Марсилия. Водещи издания описват хаоса по трибуните, преследването на българските запалянковци от фенове на домакините и тежките последици от нападението. Особено показателни са данните на самата френска полиция - всички единадесет пострадали са българи. Насилието помрачи двубоя от Лига Европа, спечелен от "Олимпик" Марсилия с 1:0 след дузпа на Амин Гуири.

Българите попаднали в капан на трибуните

Франс прес, "Фигаро", "Паризиен" и Евроспорт описват как десетки привърженици на марсилския клуб напуснали своя сектор и се насочили към българските запалянковци. Група наши сънародници се оказала притисната между агитката на домакините и стената на сектора за гостуващите привърженици. Последвали сцени на насилие, хвърляне на предмети и димни бомби.

Разпространените от Франс прес фотографии показват окървавен привърженик на "Левски", който се опитва да се спаси от преследващите го марсилски запалянковци. Едва след намесата на служителите по сигурността редът бил възстановен, а секторът с около 500 български фенове бил обграден от солиден полицейски кордон. Напрежението обаче продължило и след началото на двубоя.

"Фигаро" посвети няколко отделни публикации на случилото се, определяйки вечерта в Марсилия като хаотична. "Паризиен" също постави акцент върху сериозните инциденти на трибуните, а френската телевизия TF1 съобщи, че сред ранените няма нито един привърженик на домакините.

Черепно-мозъчни травми и поражения на очите

Данните, предоставени от полицейската префектура на департамента Буш-дю-Рон, разкриват сериозността на нападението. Петима българи са били транспортирани до лечебни заведения с различни травми, сред които увреждания на очите, черепно-мозъчни травми и изкълчено рамо. Други шестима са получили медицинска помощ на стадиона, съобщават "Монд" и Франс прес.

В първоначалната информация, предоставена на френските журналисти от местните полицейски власти, няма данни за извършени арести във връзка с насилието. По-късно българският генерален консул в Лион Надя Ванева съобщи пред Нова телевизия, че според последната информация на дипломатическата мисия нито един от пострадалите ни сънародници не остава в болница.

Българският гняв отекна във Франция

"Фигаро" отдели специално внимание на острата реакция на президента Илияна Йотова, която определи кадрите от Марсилия като "потресаващи". Българският държавен глава настоя френските власти да разследват нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да установи как е била гарантирана сигурността на българските привърженици.

"Вен минют" отрази разговора на премиера Румен Радев с френския президент Еманюел Макрон в Брюксел. Българският министър-председател заяви, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. От Елисейския дворец съобщиха, че Макрон е осъдил категорично нападенията и е уверил Радев, че извършителите няма да останат ненаказани.

Френското издание съобщава и за предстоящата дипломатическа нота на българското външно министерство, което настоява за задълбочено разследване на случилото се. Във Франция отразяват и намерението на привърженици на "Левски" да организират протест пред френското посолство в София.

Френски депутат насочи вниманието към българската агитка

На фона на информацията за единадесетте ранени българи депутатът от лявата партия "Непокорна Франция" Манюел Бомпар публикува в социалната мрежа Х коментар за кадри, на които според него привърженик на "Левски" прави нацистки поздрав. Политикът, избран именно от департамента, в който се намира Марсилия, заяви, че крайната десница няма място по френските стадиони.

Междувременно "Паризиен" публикува и реакцията на представител на ръководството на "Левски", който изразява надежда, че на "Велодром" повече няма да се провеждат европейски футболни срещи. Изданието посочва и информация на "Екип" за предполагаеми провокации от български привърженици преди атаката на марсилските фенове.

"Олимпик" обяви, че осъжда насилието

Ръководството на френския клуб публикува официална позиция, в която осъди инцидентите и обяви, че анализира обстоятелствата около тях. От "Олимпик" увериха, че съдействат на правоохранителните органи и че безопасността на зрителите остава абсолютен приоритет за клуба.

Старши треньорът на марсилския отбор Брюно Женезио заяви, че футболистите не са били информирани за случилото се, когато са излезли на терена. Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес определи сцените на насилие като неприемливи за футбола, изрази подкрепата си за пострадалите български привърженици и съжалението си за преживяното от тях.