Италианският гранд Милан сътвори един от най-впечатляващите обрати в петия кръг на Лига Европа, след като разгроми Олимпиакос с 4:2 като гост в Пирея, въпреки че изоставаше с два гола. Другият предстоящ съперник на Левски - норвежкият Лилестрьом, изненадващо измъкна нулево равенство при гостуването си на Олимпик Лион. Английският Борнемут оглави еднолично класирането след петата си поредна победа, а българският шампион заема 16-ото място със седем точки след приключването на всички срещи от кръга.

Милан нанесе съкрушителен удар за едно полувреме

Надеждите на "росонерите" за продължаване в европейския турнир бяха поставени на сериозно изпитание на стадион "Йоргос Караискакис". Домакините поведоха в 31-вата минута след удар с глава на Лоренцо Пирола, при който топката се отби в напречната греда и рикошира в ръката на вратаря Майк Менян, преди да влезе в мрежата. Четири минути след почивката Жота Силва удвои преднината на гръцкия шампион.

Големият герой за Милан се оказа Омари Хътчинсън. Англичанинът намали изоставането в 56-ата минута след великолепен индивидуален пробив, а седем минути по-късно асистира на Алфаджо Сисе за изравнителното попадение. В 70-ата минута резервата Кристиан Пулишич осъществи пълния обрат с удар от воле, отново след подаване на Хътчинсън. Диего Морейра оформи крайното 4:2 в добавеното време.

Според официалния обзор на УЕФА това е първата победа на Милан като гост на гръцки съперник в европейските клубни турнири. Италианците вече имат шест точки, с една по-малко от Левски.

Лилестрьом оцеля във Франция преди гостуването в София

Следващият съперник на българския шампион показа, че може да бъде изключително неудобен противник. Лилестрьом удържа нулево равенство срещу Олимпик Лион, въпреки продължителния натиск на френския тим. Вратарят Понтус Далберг се отличи с няколко решаващи спасявания, а организираната норвежка отбрана не позволи на домакините да стигнат до попадение.

В 89-ата минута австрийският съдия Себастиан Гисхамер отсъди дузпа за Лион, но след намесата на ВАР отмени решението си. В добавеното време Николас Таляфико също бе близо до победен гол, но ударът му с глава бе блокиран.

Лилестрьом има едва две точки от пет срещи и все още няма победа в основната фаза на Лига Европа. Норвежците ще гостуват на Левски на 10 декември от 22 часа на Националния стадион "Васил Левски". На 21 януари българският шампион ще приеме Милан, а седмица по-късно ще гостува на английския Съндърланд.

Вечер на големите обрати

АЗ Алкмаар повтори постижението на Милан, след като навакса пасив от два гола и победи Спарта Прага с 4:2 като гост. Джонатан Браут Брунес и Патрик Видра дадоха солидна преднина на чехите през първото полувреме, но след почивката нидерландците бяха безпощадни. Пер Коопмейнерс и Ро-Занджело Даал възстановиха равенството, а Аюб Уфкир се разписа два пъти в рамките на 11 минути.

Хофенхайм също стигна до победа след обрат, надделявайки над австрийския Щурм Грац с 3:1. Умар Диаките откри резултата за гостите, но през последните 20 минути Адам Хложек, Бабасе Конте и Макс Мьорщед донесоха трите точки на германците.

Кристъл Палас записа първа победа под ръководството на новия си мениджър Томас Франк, след като се наложи с 2:1 над Реал Сосиедад. Жан-Филип Матета изравни от дузпа в 73-тата минута, а Дуайт Макнийл отбеляза победното попадение осем минути по-късно. В самия край на срещата вратарят Дийн Хендерсън спаси домакините от изравнителен гол.

Борнемут продължава да пише история

Английският Борнемут остана единственият отбор с максимален актив в Лига Европа след победа с 2:1 при гостуването на Селта. Испанците поведоха чрез Яго Аспас, а англичаните останаха с човек по-малко след червен картон на Бафоде Диаките. Въпреки това попаденията на Алваро Родригес и Раян донесоха петия пореден успех на Борнемут.

Ювентус разгроми кипърския Омония с 4:1, а Виктория Пилзен, която по-рано през сезона загуби от Левски, нанесе тежко поражение на португалския гранд Бенфика с 4:0.

Три кръга преди края на основната фаза Левски остава в зоната на отборите, които продължават в елиминациите. Според регламента на УЕФА първите осем състава се класират директно за осминафиналите, а отборите между девето и 24-то място ще играят плейофи.