ЦСКА отново показа добра игра, но не стигна дори и до точка след незаслужена загуба с 1:2 от турския Трабзонспор на стадион "Българска армия" в мач от предварителната фаза на турнира на Лига на конференциите.

Домакините поведоха с 1:0, но турският гранд изтръгна победата с 2:1 в среща от 4-ия кръг на основната фаза на Лига на конференциите. Победното попадение за гостите дойде в 3-ата минута на добавеното време.

Феновете на армейците изпълниха стадиона до краен предел и дадоха криле на любимците си. Така „червените“ откриха резултата в 32-ата минута. Авансът за ЦСКА дойде след автогол на Сидни Кабрал. Турският гранд изравни в 69-ата минута чрез звездата си Мохамед Салах, който до този момент бе почти незабележим на терена. В 3-ата минута на добавеното време Савиоло донесе успеха и пълния обрат за Трабзонспор.

Това бяха първите попадения на новия стадион на ЦСКА, който отново беше изпълнен до краен предел с над 18500 зрители.

"Червените" фенове не спряха да подкрепят своя тим и създадоха изумителна атмосфера с огромен шум, подхранена и с красива хореография в началните минути.

Тимът на Маркус Гиздол имаше настроение и го подхранваше с много силна игра в края на първото и началото на второто полувреме. За съжаление обаче след това се провали в защита и допусна два гола. С този успех Трабзонспор събра девет точки и е осми в таблицата.

Моментът за "червените" дойде в 33-ата минута. Анджело Мартин отне на Салах и ЦСКА организира атака.

Стефано Сенси центрира остро, Онана се намеси, но прати топката в краката на своите съотборници, за да може Кабрал Лопеш да я прати в собствената си врата - 1:0. Това е първи исторически гол на новия стадион.

Великолепен футбол от ЦСКА в началото на втората част по чудо не донесе втори гол на червените,, който можеше да реши мача.

Вратарят Онана, бивш страж на Манчестър Юнайтед, спаси Трабзон в тези деситина минути, като и след това натискът на армейците продължаваше с пълна сила.

За жалост обаче, в 69-та минута Салах бе изпуснат след грешка в средата на терена и за легендарния нападател не бе никак трудно да изравни. Египтянинът бе почти незабележим до този момент.

С интензивния футбол и жестоката преса накрая на мача тимът на ЦСКА се умори и даде инициативата на гостите.

В добавеното време Савиоло отбеляза за 1:2, с което турският тим спечели срещана и остави армейците само с точка в класирането.