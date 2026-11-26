Нападенията срещу феновете на Левски в Марсилия оставиха своя отпечатък и върху футболистите на „сините“. След минималната загуба с 0:1 от Олимпик Марсилия в Лига Европа вратарят Светослав Вуцов призна, че случилото се по трибуните е повлияло психически на отбора.

Привържениците на Левски първоначално бяха ограничени до 500 билета, впоследствие според различни информации бяха преследвани по улиците на френския град, а кулминацията на насилието бе масовото нападение на маскирани хора срещу българи на трибуните. По предварителни сведения има пострадали наши сънародници, настанени в болница.

„Беше тежко психически след грозната постъпка от страна на домакините с нашите фенове. Слушахме химна на Лига Европа и гледахме как феновете на Марсилия си минават свободно през сектора и отиват да се бият с нашите фенове. Това няма как да не ни повлияе. Нашите фенове първо бяха ограничени несправедливо, а след това тези на Марсилия ги нападат с боксове и факли. Надявам се да са добре. Разбрах, че има пострадали хора, които са в болница. Пожелавам им бързо възстановяване и им благодаря за подкрепата“, заяви Вуцов пред MAX Sport 3.

Левски можеше да си тръгне с точка

Въпреки тежката атмосфера стражът на „сините“ направи ключово спасяване на дузпа и запази шансовете на българския отбор до последния съдийски сигнал. Левски обаче не успя да реализира създадените положения и допусна минимално поражение.

„Не ни достигна това, че не успяхме да реализираме една от ситуациите ни. Представихме се добре и можехме да вземем поне една точка. Сверихме си часовника с отбор от топ 5 първенствата и бяхме на добро ниво“, добави вратарят на „сините“.