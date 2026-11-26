Тони Надал, чичо и бивш треньор на 22-кратния шампион от турнирите от Големия шлем и бивш номер 1 в световната ранглиста Рафаел Надал, разказа забавна история, свързана с футболните пристрастия в семейството.

По думите му тенис легендата е готова да изключи дори свой братовчед от семейния чат заради шега по адрес на Реал Мадрид.

"Преди всичко той е привърженик на Реал Мадрид. Племенникът ми има общ чат с братовчедите си, а семейството е разделено, защото една част подкрепя Барселона, а друга - Реал Мадрид. Моите деца са фенове на Барселона и когато синът ми се пошегува или направи коментар, който не се харесва на Рафа, той го изключва от чата", разказа Тони Надал, цитиран от We Love Tennis, който се позовава на испанската радиостанция Onda Cero.

По-рано стана известно, че 40-годишният Рафаел Надал официално е станал член на съвета на директорите на Реал Мадрид.