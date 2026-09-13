Надал изненада! Решението с Федерер
Първи думи на испанската легенда след отказването
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Първи думи на испанската легенда след отказването
Честно казано, той беше единственият играч, когото гледах“, каза още той
Дали ще може да изпълни условията за това
Разделя се професионално с Рафа с куп фотоси
Отменена тренировка на големия ас
Кой е най-големият за всички времена
Взе голямо решение за 14-годишен талант
Двамата се срещната на тренировка
Твърди се, че жена му е бременна
Испанецът ще играе на "Уимбълдън"
Световният номер 1 загуби от Рафа в четвъртфиналите на „Ролан Гарос”
Надал спечели 59-ия мач между двамата в четири сета, за да си отмъсти за загубата на полуфиналите преди година
Водачът в световната ранглиста на тенисистите може да бъде детрониран още в понеделник
Размаза Ноле
Ииска да играе в Абу Даби през декември
Няма ясна дата за завръщането му
Прогнозата е на дрлуга легенда в тениса
Краля на клея победи Яник Синер
На мен ми бе трудно, но успявах
Флорентино Перес събира легендите за откриването на новия "Сантяго Бернабеу" през 2022