Феновете на ЦСКА ще могат да купуват храни и напитки на стадион „Българска армия“ със същата карта, с която влизат на трибуните. Новата система влиза в действие на 26 ноември за двубоя срещу Трабзонспор, съобщиха от клуба.

Плащането с фен карта ще е възможно в зоните за храни и напитки и на обозначените обекти на стадиона. Целта е да се ускори обслужването и да се намали чакането на опашки. Услугата е разработена съвместно с Ultrafan, създателите на официалното клубно приложение MyCSKA.

Привържениците могат да свържат фен картата си с дигиталния портфейл в MyCSKA и да я заредят през приложението със сума между 20 и 400 евро. Зареждане е възможно и на терминалите на стадиона с банкова карта или в брой. От ЦСКА препоръчват на феновете да заредят картите си предварително през приложението.

При покупка фен картата се доближава до четеца, а сумата се приспада автоматично от наличността. В MyCSKA привържениците могат да проверяват баланса си и да преглеждат направените плащания. При загуба картата може да бъде блокирана за плащания единствено през приложението.

Заредените средства се отчитат като дигитални ваучери „Червени сърца“. Едно евро се равнява на едно „Червено сърце“. Ваучерите са валидни 12 месеца от покупката, не подлежат на обратно изкупуване и не могат да се прехвърлят на други лица.

При старта на услугата на обозначените обекти временно ще се приемат и директни плащания с дебитни или кредитни карти.