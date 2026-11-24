Ръководството на ЦСКА има намерение възможно най-скоро да се раздели с доскорошната голяма звезда Джеймс Ето’о. Според информация на трансферния специалист Бърл Джуниър - Маркус Гиздол не смята да разчита на халфа и ръководните фактори са разрешили на играча да си търси нов отбор.

През лятото малцина са очаквали сходен развой, след като Ето’о беше ключов за спечелената Купа след дузпи срещу Локомотив Пловдив и последвалото елиминиране на Карабах. Между двете събития той дори преподписа с „червените“ до 2029 г.

Сега шефовете на „Армията“ се надяват да осъществят директна продажба на халфа. Ръководството ще се опита да избие част от вложението, след като Ето’о беше сред първите скъпи трансфери в ерата „Папазки“. Той беше взет в последните дни на летния прозорец през 2024 г. и бяха платени на Ботев Пловдив милион евро.

За ЦСКА камерунецът записа 90 мача, в които се отчете с 6 гола и 21 асистенции. Все още няма конкретен кандидат за подписа му, нито договорена трансферна сума. Ако не се намери вариант за трансфер – може да се прибегне до преотстъпване през пролетта с опция за откупуване.

В последно време африканецът остана неизползвана резерва при победите над Лудогорец с 2:0 и Левски с 3:0. В домакинството на Славия, завършило 0:0, получи по-малко от 20 минути. Срещу Ботев Пловдив полузащитникът се появи едва в 93-ата минута, заменяйки Йоанис Питас.

Ето’о записа по пет минути срещу Монако и Нордселанд, а при гостуването на Панатинайкос остана на резервната скамейка.

При предишния наставник Христо Янев Ето’о имаше значително по-важна роля. При Гиздол Джеймс започна като титуляр единствено срещу Несебър за Купата на България, когато бе сменен на почивката, пише БГНЕС.