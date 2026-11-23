Шампионът на България Левски получи нов тежък удар преди гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

След като "сините" дълго време чакаха възстановяването на двигателя на отбора Акрам Бурас, сега с контузия е Сержиньо.

Португалецът, който е мозъкът в състава на Хулио Веласкес, пропуска гостуването на Олимпик Марсилия в четвъртък.

26-годишният футболист получи разтежение по време на победата с 1:0 над Ягелония и беше заменен принудително още на почивката.

Без Сержиньо и Бурас Левски претърпя фиаско във Вечното дерби с ЦСКА, загубено с 0:3. След поражението дойде паузата за националните отбори.

Тя даде време на алжиреца най-накрая да се възстанови, но почивката не се оказа достатъчна за Сержиньо.

Все пак очакванията са португалецът да бъде готов за мачовете през следващата седмица в Първа лига, в които Левски няма право на грешна стъпка.