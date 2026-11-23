Сериозна кадрова криза разтърси Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите. Турският гранд ще бъде без шестима футболисти за двубоя в София в четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа. Това стана ясно от думите на наставника Томас Райс, който призна, че контузиите в състава се увеличават с тревожни темпове.

Най-тежкият удар за гостите е отсъствието на нападателя Джу Франкулиано. 22-годишният голмайстор, за когото клубът плати 25 милиона евро на датския Мидтиланд, започна впечатляващо приключението си в Турция с осем попадения в първите си осем срещи. Травма обаче прекъсна силната му серия и го оставя извън сметките за мача с „червените“.

В София няма да пристигне и друго скъпо попълнение от Мидтиланд – турският национал Арал Шимшир, привлечен срещу 13 милиона евро. Фланговият нападател също е контузен, въпреки че по-рано през сезона демонстрира отлична форма и отбеляза гол срещу Италия.

Списъкът с липсващите включва още Тим Фолкарели, Арсений Батахов, Руслан Малиновски и Окай Йокушлу. Всички те продължават възстановяването си от физически проблеми.

Медицинският щаб на турския тим не очаква Франкулиано, Шимшир и Фолкарели да бъдат готови и за предстоящия шампионатен двубой срещу Гьозтепе.

„Ще преминем през много интензивен период. Имаме и много контузени играчи. Искаме те да се върнат, но никой няма да се възстанови до мача в София. Съставът за Европа е малко по-различен. Въпреки това искаме да играем по най-добрия начин и да постигнем целта си в Лигата на конференциите, като завършим в топ 8“, заяви Райс.

Германският специалист, който в миналото водеше и Лудогорец, коментира и престоя си в Турция. Той призна, че се чувства добре в страната и използва свободното си време, за да опознава местната култура и среда.

„Аз съм гост в Турция и съм много щастлив, че работя тук. Искам да опозная околната среда и културата. Да мислиш за футбол 24 часа в денонощието може да не е много добре. Когато имам време, наистина искам да откривам нови неща и да виждам различни места“, сподели треньорът.

Той допълни, че не знае колко дълго ще остане в страната, но иска да се наслаждава на всеки ден и на новите преживявания.

Двубоят между ЦСКА и Трабзонспор е в четвъртък (26 ноември) от 22:00 часа на стадион „Българска армия“ и е част от програмата на Лигата на конференциите.