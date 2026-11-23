Карлос Насар отвя конкуренцията при дебюта си в германската Бундеслига за неговия Мутерщад в четвъртия кръг на състезанието.

Отборът му победи с 3:0 точки в движенията Грюнщад с резултат 864.6 срещу 700.8 събрани от състезателите.

Олимпийският шампион бе с принос от 215.6 относителни точки по правилата на Бундеслигата, което е най-добрият резултат, постиган някога в 130-годишната история на клуба, похвалиха се от Мутрещад.

Българинът направи шест успешни опита в състезанието - 175, 180 и 185 в изхвърлянето, последното което е изравнен световен рекорд и 200, 210 и 220 в изтласкването.