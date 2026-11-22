Левски се завърна на любимия „Герена“ по шампионски и изнесе истински футболен спектакъл срещу Локомотив София. „Сините“ разгромиха столичния си съперник с 4:1 в двубой от 15-ия кръг на Първа лига и поне временно отново се изкачиха на първото място в класирането.

След болезненото поражение с 0:3 от ЦСКА футболистите на Хулио Веласкес показаха съвсем различно лице - агресивно, уверено и жадно за голове. Победата беше още по-сладка за привържениците, които чакаха цели 78 дни отново да видят любимците си на стадион „Георги Аспарухов“.

Бала запали синята машина

Левски не остави никакво съмнение кой ще диктува събитията на терена. Още в 8-ата минута домакините поведоха след отлична комбинация в наказателното поле на гостите. Евертон Бала получи топката след технично подаване с пета на Армстронг Око-Флекс, освободи се от защитник и стреля, а Райън Бидунга в опита си да пресече удара изпрати кълбото в собствената си врата.

Ранното попадение даде допълнителна увереност на шампионите, които продължиха да атакуват. В 34-ата минута „сините“ организираха великолепна бърза атака, при която Алдаир изведе Евертон Бала зад защитата на Локомотив. Бразилецът преодоля излезлия напред вратар Мартин Величков и хладнокръвно изпрати топката в опразнената врата за 2:0. Това беше първият му гол в първенството през сезона, отбелязва Гонг.

Переа сложи точка на интригата

След почивката Левски не намали оборотите, а продължи да търси нови попадения. В 56-ата минута Акрам Бурас намери с прецизен пас Хуан Переа между двама защитници. Колумбийският нападател се озова сам срещу Величков и с първото си докосване прати топката в мрежата за класическото 3:0.

За Переа попадението беше особено важно. Той не се беше разписвал за „сините“ от 5 септември, когато отново вкара на „Герена“ срещу ЦСКА 1948. Така колумбиецът сложи край на 78-дневната си голова суша точно в деня, в който Левски се завърна на своя стадион.

В 83-ата минута дойде и четвъртият удар. След бърза атака по десния фланг Хевертон центрира ниско към далечната страна на наказателното поле, където Майкон се включи отлично и от близка дистанция направи резултата 4:0. Локомотив успя единствено да намали поражението си в 86-ата минута, когато Калоян Костов засече с глава центриране от корнер на Спас Делев и оформи крайното 4:1.

Левски пак гледа всички от върха

Разгромът донесе на шампионите 35 точки и ги върна на първото място в класирането, с една пред ЦСКА, който по-късно тази вечер гостува на Ботев Пловдив. Това е 11-ата победа на „сините“ от 14 изиграни срещи през сезона, като головата им разлика вече е 29:9.

Успехът е важен и от психологическа гледна точка след тежкия удар във вечното дерби. Хулио Веласкес направи шест промени сред титулярите спрямо мача с ЦСКА, а футболистите му отговориха с убедителна игра и четири попадения. Левски спечели и втория си двубой с Локомотив през сезона, след като през юли беше победил „железничарите“ с 2:1 след обрат.

За Локомотив София кошмарът продължава. Отборът остава на последното, 14-о място с едва девет точки, като допусна трета поредна загуба и вече пет срещи няма победа. Единственият му успех през сезона остава гостуването на Спартак Варна на 20 септември.