Левски се завръща на "Герена", където ще посрещне Локомотив София. Столичните "железничари" се намират в незавидна ситуация, а това може да даде възможност на старши треньора Хулио Веласкес да направи промени в състава и да предостави повече игрови минути на футболисти, които досега не успяват да убедят с представянето си.

Испанският специалист едва ли ще подцени съперника, но предстоящият двубой изглежда подходящ момент за ротации и по-добро разпределение на натоварването сред играчите, пише "Мач Телеграф".

Кристиан Макун се завръща след поредните си ангажименти с националния отбор на Венецуела и има сериозна вероятност да получи заслужена почивка.

Този път пътуванията на защитника не бяха зад Океана, но отново обхванаха значителни разстояния. Венецуелецът премина от единия край на Европа до другия, след като игра срещу отбора на Страната на баските в Билбао и срещу Русия в Краснодар.

При евентуално отсъствие на Макун мястото му в защитата може да бъде заето от Никола Серафимов. Петко Христов, изглежда, не влиза в плановете на Веласкес, което увеличава шансовете на северномакедонския национал да започне като титуляр.

Сред останалите футболисти, които могат да получат повече игрово време, са Давид Кусо, Гашпер Търдин, Мазир Сула и Стивън Стоянчов.

Предстоящият мач ще бъде възможност за Хулио Веласкес да покаже, че умее да разпределя натоварването на футболистите си.

Една от потенциалните промени е свързана със Сержиньо, който наскоро се възстанови от контузия. Не е изключено той да остане извън стартовите 11, за да не бъде подлаган на излишен риск.

Под въпрос остава и участието на Мустафа Сангаре.

Предишното домакинство срещу Локомотив София се превърна в един от най-запомнящите се мачове за малийския нападател, макар спомените му от него да са противоречиви.

Сангаре изигра ключова роля при драматичния обрат на Левски за победата с 4:3 през миналия сезон. Именно при отбелязването на попадението за 3:2 обаче той получи тежка контузия, която го извади от игра за продължителен период.

Състоянието на Сангаре продължава да предизвиква въпросителни. Той и Бурас проведоха индивидуални занимания по време на първата тренировка на Левски за седмицата.

Това значително намалява вероятността двамата да попаднат сред титулярите срещу Локомотив София. С оглед на физическото им състояние е възможно Веласкес изобщо да не рискува с включването им, за да ги съхрани за следващите по-тежки двубои.

В същото време гостите от София са отбор, който разчита на физическите единоборства и със сигурност ще се опита да затрудни максимално "сините".

След неуспешното дерби с ЦСКА футболисти като Гашпер Търдин, Стивън Стоянчов и Мехди Мубарик ще имат възможност да се реабилитират с по-добро представяне.

Давид Кусо пък ще се стреми да затвърди положителните впечатления, които остави с включването си срещу Ягелония.

Една от най-интересните въпросителни пред Хулио Веласкес е свързана с избора на титулярен вратар.

В последно време се наложи практиката Светослав Вуцов да пази в европейските двубои, докато в Първа лига шанс получава младият Владимиров, който трупа ценен опит.

Решението на испанския специалист за вратарския пост може да окаже влияние и върху подредбата на останалите позиции.

Ако 19-годишният Владимиров започне срещата, той ще изпълни изискването за присъствие на футболист до 23 години в състава. Това ще даде на Веласкес допълнителна свобода при избора на останалите титуляри.