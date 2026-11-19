Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани направи откровено признание, че е продължил да работи в период, в който е трябвало да си даде повече време за почивка. Белгийският специалист разкри, че това решение е имало своите последствия.

"Истината е, че продължих да работя в момент, в който трябваше да си взема малко почивка. А това имаше своите последствия", заяви Компани.

Думите на наставника показват колко натоварен може да бъде графикът на един треньор на най-високо ниво. Работата в голям клуб като Байерн изисква постоянна отдаденост, подготовка и вземане на решения, което често оставя малко време за възстановяване.

Компани очевидно е осъзнал колко важно е да намери баланс между професионалните си ангажименти и необходимостта от почивка.

Пред Байерн предстои домакинство на Кьолн в десетия кръг на Бундеслигата. Баварците са лидери в класирането с 21 точки, докато техният съперник заема 15-ата позиция с актив от 9 пункта. Срещата ще се играе на 20 ноември от 21:30 часа на "Алианц Арена".