Футболна Европа е в шок! Треньорът на Байерн колабира

Ръководството на Байерн Мюнхен потвърди, че старши треньорът на тима Венсан Компани е колабирал по време на днешната тренировка на аматьорския тим на германския клуб и незабавно е постъпил в болница.

От официалното съобщение става ясно, че в момента белгиецът е под лекарско наблюдение.

„Венсан Компани трябваше да потърси медицинска помощ в петък, след като припадна по време на тренировката на аматьорския тим на Байерн. Старши треньорът на първия отбор е наблюдавал заниманието на втория тим.

Компани ще премине през обстоен преглед в болницата и ще остане под медицинско наблюдение. Засега неговият треньорски щаб ще поеме ръководството на тренировките и мачовете“, се пише в съобщението от клуба.