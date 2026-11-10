Гореща новина за здравето на треньора на Байерн

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани се завърна на клубната база на „Зебенер Щрасе“, след като се възстанови от здравословните проблеми, заради които беше хоспитализиран.

Според журналиста на tz Филип Кеслер 40-годишният белгиец е бил в кабинета си малко след 10:00 часа сутринта и вече е работел на компютъра си. Неговият помощник Флорибер Нгалула го е посетил, за да го приветства с добре дошъл.

Компани е планирал също да наблюдава възстановителната тренировка на контузените футболисти, сред които е и Луис Диас.

Наставникът на баварците беше принуден временно да прекъсне работата си заради дразнене на мозъчните обвивки. След като колабира, той беше приет в болница и получи разрешение да се прибере у дома едва няколко дни по-късно.

По време на отсъствието му треньорските задължения бяха поети от неговите асистенти, като основна роля имаше Аарън Данкс.

Почетният президент на Байерн Ули Хьонес вече посочи кога се очаква Компани да се завърне край тъчлинията.

„След паузата за националните отбори той отново ще бъде на пейката“, заяви Хьонес пред BR в неделя.

Така белгийският специалист може да води Байерн още в двубоя срещу Кьолн на 20 ноември.