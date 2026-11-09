Бербатов разсипа от критики Манчестър Юнайтед

Легендата на българския футбол и бивш нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов отправи сериозни критики към представянето на английския гранд. Според него показаното от "червените дяволи" през последните мачове напълно оправдава мястото им в зоната на изпадащите.

Повод за коментара на Бербатов станаха поредицата от незадоволителни резултати на тима. След победата на Нотингам с 3:1 над Манчестър Сити Юнайтед се озова под чертата на изпадащите, а равенството 4:4 срещу Астън Вила допълнително подчерта проблемите в състава.

Бившият български национал наблюдаваше двубоя между Нотингам и Манчестър Сити, докато работеше като анализатор за "beIN Sports". Той не скри изумлението си от случващото се с бившия му клуб, след като попаденията на Жаир Куня и Лиъм Делап донесоха успеха на Нотингам.

Трите точки позволиха на тима да се измъкне от опасната зона и да изпревари Манчестър Юнайтед, който се смъкна до 16-ото място.

"Не мога да вярвам в това, което виждам. С начина, по който играят Юнайтед, те заслужават да бъдат там, честно казано", заяви Бербатов.

Бербатов, който защитаваше цветовете на Манчестър Юнайтед между 2008 и 2012 година, реализира 56 гола в 149 срещи за английския клуб. Затова и настоящото състояние на отбора очевидно предизвиква сериозно разочарование у него.

В неделя футболистите на Майкъл Карик имаха възможност да подобрят ситуацията, но отново не убедиха с представянето си. Манчестър Юнайтед изоставаше с 2:4 срещу Астън Вила, но успя да избегне загубата благодарение на две попадения в добавеното време. Срещата завърши 4:4, а "червените дяволи" спечелиха само една точка в двубой, в който отново демонстрираха сериозни колебания в защита.