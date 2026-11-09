Трагедия разтърси Турция. Много загинали и ранени

Шестима души загинаха и около дузина бяха ранени днес, след като експлозия разтърси завод за желязо и стомана близо до град Измир в Турция, съобщиха от кабинета на валията.

Първоначално беше съобщено за трима загинали, 14 ранени и 10 заклещени под развалините, но актуализираха данните, че един от ранените е починал, както и двама от извадените от развалините, с което общият брой на жертвите достига шест.

Кадри, публикувани от мястото на инцидента, показват облак от гъст дим, издигащ се в синьото небе, докато пламъци сякаш обгръщат висока сграда в завода на в Алиага, на около 60 километра северно от Измир.

Очевидецът Дениз Юлкер, който минавал наблизо, заяви, че взривът се е усетил като земетресение.

Кадри, публикувани от мястото на инцидента, показват облак от гъст дим, издигащ се в синьото небе, докато пламъци сякаш обгръщат висока сграда в завода на в Алиага, на около 60 километра северно от Измир.

Очевидецът Дениз Юлкер, който минавал наблизо, заяви, че взривът се е усетил като земетресение.

„Усети се сякаш земята се движи под нас, помислих си, че е земетресение. Когато погледнах към фабриката отсреща, излизаше гъст черен дим. Пожар избухна там, където беше коминът“, каза Юлкер пред Анадолската агенция, предава БГНЕС.

„Беше като да избухна бомба“, каза Туран Илбай, който работи като шофьор на камион във фабриката и също говори пред Анадолската агенция.

Първоначалните данни сочат, че експлозията е станала, когато мостов кран се е срутил в голяма промишлена пещ, използвана по време на процеса на леене на стомана.

Кметът на Измир Джемил Тугай заяви, че спасителните екипи „продължават работата си по отстраняването на срутената платформа“ и че пострадалите са работници.

„За съжаление, получихме предварителна информация, сочеща голям брой смъртни случаи и ранени сред работещите във фабриката. Точният брой ще стане ясен, след като останките бъдат отстранени“, написа той в X.