Турция и Азербайджан отварят нова страница. Ердоган с важна визита при Алиев

„Няма пречка, която братството между Турция и Азербайджан да не може да преодолее.“ С тези думи турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи силно послание за единство преди днешното си посещение в Баку. Визитата на 8 ноември, когато Азербайджан отбелязва Деня на победата, идва в момент, в който Анкара и Баку търсят път към преодоляване на възникналите през последните месеци разногласия.

Двете държави, свързани с формулата „една нация, две държави“, продължават да поддържат изключително тесни политически, военни, икономически и културни отношения.

Ердоган избра символичен ден за посещението

Турският държавен глава обяви намерението си да посети Азербайджан за честванията на победата във войната за Карабах през 2020 г. Датата 8 ноември има особено значение за азербайджанския народ, тъй като отбелязва превземането на град Шуша от азербайджанската армия.

Победата беше постигната с подкрепата на Турция, която изигра важна роля за укрепването на военните способности на Азербайджан. През 2023 г. Баку установи контрол над целия Карабах след нова военна операция, също подкрепена от Анкара.

Ердоган използва предстоящото посещение, за да подчертае дълбоките исторически и културни връзки между двете държави.

Турският президент изрази надежда, че визитата ще създаде възможност за предприемане на необходимите стъпки за преодоляване на разногласията. Според него отношенията между Анкара и Баку далеч надхвърлят обичайните дипломатически контакти, защото се основават на обща история, култура и бъдеще.

Разногласията за училищните правила

Напрежението между двете страни възникна през септември, когато Азербайджан въведе нови правила за училищните униформи. Те забраняват допълнения към облеклото, определени като несъвместими със светския характер на държавното образование.

Макар правилата да не споменават изрично ислямската забрадка, момичета с хиджаб не бяха допускани в училищата, което предизвика протести.

Азербайджан е сред най-светските държави в мюсюлманския свят, въпреки че населението му е предимно шиитско. Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието следва ислямско-консервативна политическа линия.

Турската управляваща партия призова Баку да преразгледа ограниченията, а президентският съветник Октай Сарал отправи публични критики. Представители на управляващата в Азербайджан партия възразиха срещу изказванията, определяйки ги като намеса във вътрешните работи на страната.

Впоследствие Ердоган освободи Сарал от поста му. Азербайджанският президент Илхам Алиев не присъства на срещата на върха на тюркските държави в Анкара на 30 октомври, като изпрати външния министър.

Равноправно партньорство между две силни държави

Според анализатори възникналите разногласия засягат и по-широки въпроси, свързани с регионалната политика и отношенията между Анкара и Баку.

Директорът на изследователския център „Атлас“ в азербайджанската столица Елхан Шахиноглу заяви пред Франс прес, че Азербайджан не се възприема като „малкия брат“ в съюза и държи отношенията да бъдат изградени между равноправни партньори.

Различия съществуват и по някои външнополитически въпроси. Азербайджан поддържа тесни отношения с Израел, който му предостави оръжие по време на войната за Карабах през 2020 г. Турция от своя страна заема остра позиция спрямо Израел заради войната в Газа.

Анкара също така работи за нормализиране на отношенията си с Армения, докато отношенията между Баку и Ереван остават сложни.

Военният и енергийният съюз остава стабилен

Независимо от политическите различия Турция и Азербайджан продължават да бъдат стратегически партньори в областта на отбраната, енергетиката и икономиката.

Турция е основен транзитен маршрут за износа на азербайджански петрол и природен газ към западните пазари. Енергийните връзки имат ключово значение за икономиките на двете държави и за доставките към Европа.

Военното сътрудничество също остава важна част от партньорството, изградено през последните десетилетия.

На този фон посещението на Ердоган в Баку за Деня на победата поставя акцент върху общите интереси и традиционното братство между двете страни.

„Няма пречка, която братството между Турция и Азербайджан да не може да преодолее“, подчерта турският президент преди визитата си.