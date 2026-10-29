103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана в София

С тържествен прием в София беше отбелязана 103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция. Домакин на събитието в хотел „Рамада“ бе посланикът на Турция у нас Мехмет Саит Уянък, който посрещна представители на българските институции, дипломатическия корпус, бизнеса и местната власт.

Честването започна с прочитане на посланието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган по случай Деня на републиката, след което посланикът произнесе приветствено слово.

Той подчерта, че Република Турция е резултат от стремежа на турския народ към независимост, от вярата му в свободата и равенството и от желанието му да изгради модерна държава. По думите му празникът има особено значение в София, където в миналото е служил Гази Мустафа Кемал Ататюрк – основателят на съвременната турска държава.

Акцент в речта на посланик Уянък бяха отношенията между България и Турция и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете съседни страни.

„Нашето съседство е плод на географията, а приятелството ни – на общата ни воля“, заяви дипломатът. Той отбеляза, че двустранните отношения се развиват в редица ключови направления, сред които отбраната, сигурността, търговията, енергетиката и транспортът.

Посланикът изрази надежда, че новото столетие на Република Турция ще донесе още по-добри перспективи за страната, ще укрепи приятелството с България и ще допринесе за мира, сигурността и благоденствието на Балканите и по света.

В края на словото си Мехмет Саит Уянък благодари на компаниите и организациите, подкрепили подготовката на приема. Сред тях са Alcomet, D Bank, Duygu İnşaat, Klas Gıda, хотел „Рамада“, Фондация „Текфен“, Türkerler Holding и Ziraat Bank.

Празничната вечер продължи с музикално изпълнение на Tekfen Brass Ensemble и вечеря за гостите.