Слаб интерес към вота в Истанбул, чакат балотаж на 1 ноември

Двойни граждани гласуваха в Истанбул на президентските избори в България. В най-големия турски град бяха разкрити 22 избирателни секции, а в цяла Турция те са 78. Две от секциите се намираха в района на Авджълар.

Вотът започна в 7 часа сутринта и продължи до 20 часа. Избирателите упражняваха правото си на глас в училища, където бяха разкрити секциите.

Общо 613 секции бяха разкрити в 60 държави извън България, съобщиха от Централната избирателна комисия. Турция е сред ключовите места за гласуването зад граница, тъй като там живеят голям брой български граждани. Вотът се проведе в 18 турски области.

Очакват втори тур

В Истанбул броят на секциите е по-голям в сравнение с последните парламентарни избори. От тях 18 са в европейската, а четири – в азиатската част на града.

Според наблюдения на изборни служители недостатъчната информираност на избирателите е сред причините за по-слабия от очаквания интерес към вота. Те посочват, че ако активността остане под 50%, изборите ще стигнат до втори тур. По думите им вероятността за балотаж е висока, като очакваната дата за провеждането му е неделя, 1 ноември.