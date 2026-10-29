Делян Пеевски поздрави турския посланик по повод 103 години Република Турция

Председателят на ДПС Делян Пеевски поздрави посланика на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък по случай националния празник на страната – 103-ата годишнина от провъзгласяването ѝ за република.

Поводът беше официалният прием, организиран от Посолството на Турция в България по случай 29 октомври.

На събитието присъстваха представители на ръководството на ДПС, парламентарната група на партията, както и кметове на общини от ДПС.

На 29 октомври Турция отбелязва създаването на републиката през 1923 г. под ръководството на Мустафа Кемал Ататюрк.