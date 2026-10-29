Общество

Делян Пеевски поздрави турския посланик по повод 103 години Република Турция

Ръководството на ДПС, народни представители и кметове от партията присъстваха на официалния прием, организиран от турското посолство в България

Делян Пеевски поздрави турския посланик по повод 103 години Република Турция
29 окт 26 | 20:25
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Ина Кънчева

Председателят на ДПС Делян Пеевски поздрави посланика на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък по случай националния празник на страната – 103-ата годишнина от провъзгласяването ѝ за република.

Поводът беше официалният прием, организиран от Посолството на Турция в България по случай 29 октомври.

На събитието присъстваха представители на ръководството на ДПС, парламентарната група на партията, както и кметове на общини от ДПС.

На 29 октомври Турция отбелязва създаването на републиката през 1923 г. под ръководството на Мустафа Кемал Ататюрк.

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Автор Ина Кънчева

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